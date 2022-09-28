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الذهب يهبط مع عودة الدولار

الذهب يهبط مع عودة الدولار
28 سبتمبر 2022 11:29

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من 3 دولارات. ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.23% أو ما يعادل 3.73 دولار لتصل إلى 1625.49 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:21 صباحاً بتوقيت الإمارات". وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.24% تعادل 3.95 دولار لتصل إلى 1632.25 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة بنسبة 1.17% إلى 18.12 دولار للأوقية، بينما هبط البلاتين بنسبة 0.76% إلى 834.6 دولار، في حين تراجع البلاديوم بنحو 0.61% إلى 2066.27 دولار. 

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