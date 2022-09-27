«حديد الإمارات» تخفض سعر الطن 5.5% إلى 2222 درهماً

سيد الحجار (أبوظبي)

أعلنت مجموعة «حديد الإمارات -أركان»، أمس، انخفاض أسعار حديد التسليح لموزعيها المعتمدين بالسوق المحلية بنحو 5.5% لتصل إلى 2222 درهماً للطن، اعتباراً من مطلع أكتوبر المقبل، مقارنة بـ 2351 درهماً للطن خلال سبتمبر 2022.

وأوضحت الشركة لـ«الاتحاد» أن هذا السعر لا يشمل أي خصم على أساس الكميات، كما لا يشمل أي رسوم إضافية على المقاسات أو درجة المنتج أو أي رسوم أخرى يتم تطبيقها على سعر المنتج مثل التكلفة الإضافية للمواد الخام. وكان منحنى أسعار حديد التسليح بالمجموعة بدأ التراجع بداية من شهر يونيو الماضي إلى 2750 درهماً للطن، مقابل 3180 درهماً في مايو 2022، حيث واصلت الأسعار التراجع في يوليو وصولاً إلى 2516 درهماً، فيما ثبتت المجموعة السعر خلال أغسطس 2022، قبل أن يتراجع سعر الطن في سبتمبر إلى 2351 درهما. وأعلنت «حديد الإمارات أركان» الأسبوع الحالي عن دخولها في شراكة مع شركتين يابانيتين لدراسة إمكانية إنشاء مجمع لإنتاج الحديد في أبوظبي ليكون هذا المجمع جزءاً رئيسياً من سلسلة التوريد العالمية للحديد منخفض الانبعاثات الكربونية، بحيث يلبي الطلب المتزايد على منتجات الصلب الصديقة للبيئة. وفي إطار الخطة الأولية، سيتم شراء خام الحديد عالي الجودة وتوريده إلى أبوظبي لإنتاج الحديد، ومن المتوقع أن يدخل المجمع الصناعي الجديد حيز الإنتاج اعتباراً من النصف الثاني من عام 2025 وسيتم توريد منتجاته بشكل رئيسي للعملاء في آسيا.وتنتج «حديد الإمارات» 3.5 مليون طن سنوياً من منتجات حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية والألواح الارتكازية، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع العين للإسمنت 5.7 مليون طن سنوياً من الإسمنت و4 ملايين طن من الكلنكر، بينما تتولى «مصانع طابوق الإمارات» إنتاج الطابوق بطاقة إجمالية تبلغ 235 ألف طابوقة يومياً.