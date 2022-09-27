تحديث الإطار التنظيمي بأسواق رأس المال في سوق أبوظبي العالمي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، أمس، إدخال تعديلات أساسية على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، تشمل السلع فورية الدفع والأوراق والمشتقات المالية، والمعايير، وتداول الأدوات المالية المعنية بالبيئة والأصول الافتراضية.

وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يتوجه سوق أبوظبي العالمي بالشكر والامتنان لكل من شارك بتقديم إفادته على المقترحات التي وردت في الورقة الاستشارية التي سبقت اعتماد التعديلات التشريعية. وعكس ذلك مدى الاهتمام الواسع من طرف المشاركين الذين يتطلعون إلى القيام بأنشطة في هذه المجالات الجديدة. وستعمل التحسينات الجديدة على إطلاق المرحلة التالية من فرص الاستثمار والنمو».

من جهته، قال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: «تعد التحسينات التي تم إدخالها على الإطار التنظيمي لأسواق رأس المال، جزءاً من مهام سلطة تنظيم الخدمات المالية».