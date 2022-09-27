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«أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يختتم دورته الثانية

«أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يختتم دورته الثانية
28 سبتمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

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اختتم «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» بنجاح فعاليات دورته الثانية التي نظمها مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، وذلك بمشاركة أبرز خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم.
وشهد الحدث برنامجاً حافلاً بالحوارات والندوات وورش العمل التي بحثت مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها التحديات المستقبلية والتحول الرقمي واستراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات والاستدامة.
وتميزت هذه الدورة بحضور لافت لكوكبة من الجمعيات الدولية ورواد القطاع، بمن في ذلك منظمو المؤتمرات والمعارض المهنية، وشركات إدارة الوجهات، ووكالات السفر والسياحة، ومزودو خدمات الفعاليات، وشركات الضيافة، ومالكو المرافق والقاعات، ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وشركات الأبحاث، حيث وفرت منصة مثالية لتسليط الضوء على التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، وبحث سبل تعزيز الشراكات الحالية وبناء علاقات تعاون جديدة.

أبوظبي
الإمارات
سياحة الأعمال
دائرة الثقافة والسياحة
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