الإمارات تستعرض مستقبل القطاع الصناعي عالمياً

بنسلفانيا (الاتحاد)

تترأس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، الرئيس المشارك للقمة العالمية للصناعة والتصنيع GMIS، وفداً إماراتياً يضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وممثلي كبرى الشركات الإماراتية، وعدد من كبار الخبراء وقادة الصناعة والتكنولوجيا من حول العالم للمشاركة في النسخة الافتتاحية من GMIS America، والتي تقام في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر 2022 في مدينة بيتسبرغ الأمريكية بهدف المساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي والحد من الانبعاثات الكربونية.

ومن المقرر أن يستعرض الوفد الإماراتي الحوافز والممكنات والمزايا التنافسية وبيئة الاستثمار التحفيزية التي تجعل من الإمارات وجهة جذابة للمستثمرين والشركات الصناعية والمبتكرين والشركات الصغيرة والمتوسطة، واستكشاف مجالات التعاون المشترك لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة.

وسيلقي معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، كلمة مصورة تسلط الضوء على التزام الإمارات بتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وترسيخ العلاقات التجارية بين الإمارات والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - ومبادرة «اصنع في الإمارات».

وتنطلق فعاليات اليوم الأول من GMIS America بكلمات رئيسية يلقيها كل من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وديان فاريل، القائم بأعمال وكيل وزارة التجارة الأمريكية للتجارة الدولية، فيما يلقي كل من بيل بيدوتو، العمدة السابق لمدينة بيتسبرغ، وريتشارد فيتزجيرالد، حاكم مقاطعة أليغاني الكلمات الترحيبية.

وبهذه المناسبة قال عمر السويدي: «تواصل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة جهودها لدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا والمتقدمة، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتطوير الشراكات النوعية إقليمياً ودولياً، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، ويسهم في دفع عجلة التقدم الصناعي، من خلال تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل».

وأضاف: «توفر GMIS America منصة لعرض المزايا الاستثنائية التي تتمتع بها دولة الإمارات أمام كبرى الشركات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وما تزخر به الإمارات من فرص استثمارية واعدة في القطاع الصناعي.»