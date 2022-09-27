الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

انطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا

وفد الإمارات المشارك خلال المباحثات في جورجيا (من المصدر)
28 سبتمبر 2022 02:17

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
حاكم رأس الخيمة يهنئ محمد بن سلمان بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

تستضيف العاصمة الجورجية تبليسي الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين، ويتوج العلاقات العميقة والمتنامية بينهما، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تواصل دولة الإمارات توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، تنفيذاً لخططها الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وبالتالي المساهمة في جهود مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ومن هنا تأتي أهمية انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا التي تربطها بدولة الإمارات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية تشهد تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية».
وأضاف معاليه: «إن المحادثات تستهدف التوصل لاتفاقية تساهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة، والنقل، والطاقة، وغيرها، مع العمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».
ويترأس جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، الفريق الإماراتي المشارك في هذه الجولة والذي يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية في الدولة.
وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا نمواً متزايداً، إذ تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري 166 مليون دولار بنمو قياسي بلغ 104% و118% و85% مقارنة بالفترة المثيلة من أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، فيما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا في عام 2021 ما قيمته 223 مليون دولار.

الإمارات
جورجيا
تبليسي
ثاني الزيودي
آخر الأخبار
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
آثار تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب "نورد ستريم"
اليوم 20:04
الريال يستعيد الهداف
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©