انطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجورجيا

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف العاصمة الجورجية تبليسي الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين دولة الإمارات وجمهورية جورجيا، بما يحفز النمو الاقتصادي في الدولتين، ويتوج العلاقات العميقة والمتنامية بينهما، وذلك في الفترة من 26 إلى 28 سبتمبر الجاري.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي: «تواصل دولة الإمارات توسيع قاعدة شراكاتها الاقتصادية مع أسواق ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً، تنفيذاً لخططها الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية، وبالتالي المساهمة في جهود مضاعفة الاقتصاد الوطني وصولاً إلى 3 تريليونات درهم بحلول 2030، ومن هنا تأتي أهمية انطلاق الجولة الأولى من المحادثات الرامية إلى التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جورجيا التي تربطها بدولة الإمارات علاقات دبلوماسية واقتصادية قوية تشهد تطوراً مستمراً خلال الأعوام الماضية».

وأضاف معاليه: «إن المحادثات تستهدف التوصل لاتفاقية تساهم في الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين إلى آفاق أرحب، مع التركيز على قطاعات حيوية مثل الزراعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياحة، والنقل، والطاقة، وغيرها، مع العمل على تعزيز قدرات القطاع الخاص والترويج للشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتحسين النفاذ إلى الأسواق، وزيادة حجم التجارة الثنائية بشكل مستدام. وهذا يعكس التزاماً مشتركاً بالاستفادة من فرص التعاون، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على مجتمع الأعمال في البلدين».

ويترأس جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، الفريق الإماراتي المشارك في هذه الجولة والذي يضم ممثلين عن كل الجهات المعنية في الدولة.

وتشهد التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا نمواً متزايداً، إذ تجاوزت في النصف الأول من العام الجاري 166 مليون دولار بنمو قياسي بلغ 104% و118% و85% مقارنة بالفترة المثيلة من أعوام 2021 و2020 و2019 على التوالي، فيما تجاوزت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع جورجيا في عام 2021 ما قيمته 223 مليون دولار.