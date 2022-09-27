أحمد بن سعيد يفتتح معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، تحت شعار «في طليعة الاستدامة»، ويستمر حتى يوم الخميس، 29 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمتد «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» هذا العام على مساحة 62,513 متراً مربعاً بمشاركة 1,750 شركة من 55 دولة، إضافة إلى 64 جهة راعية، و32 من الشركاء والجهات الداعمة، كما يضم المعرض 20 جناحاً دولياً.

كان في استقبال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، معالي مطر حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس ومؤسس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أصبحت دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر تدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز موقع الدولة الريادي في مجال التنمية الخضراء. ويؤكد النجاح الذي يحققه معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية عاماً بعد عام، دوره الحيوي في ترسيخ مكانة دبي كعاصمة عالمية للأعمال، حيث يجمع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة لعرض أحدث منتجاتها وتقنياتها المبتكرة والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة دبي كواحدة من أكثر وجهات الاستثمار أماناً واستقراراً على مستوى العالم».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية: «بين عامي 2011 و2021، ازداد عدد زوار ويتيكس نحو عشرة أضعاف، الأمر الذي يؤكد مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يوفر منصة مهمة للمؤسسات والهيئات والشركات العالمية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة لطرح أحدث حلولها ومنتجاتها وتقنياتها المبتكرة. كما يسهم المعرض في تعريف العالم بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وتسليط الضوء على جهود دبي لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050».

وقال الطاير إن المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف على احتياجات السوق، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما يوفر ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة فريدة للمستثمرين.