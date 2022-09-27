«طيران أبوظبي» توسع أسطولها من مروحيات ليوناردو

إيطاليا (الاتحاد)

أعلنت شركة طيران أبوظبي تسلم طائرة جديدة من نوع ليوناردو AW139 مزودة بمحرك ثنائي متوسط، لتوسع أسطولها من هذا النوع ليصل إلى 27 طائرة.

يأتي ذلك ضمن استراتيجية شركة طيران أبوظبي لتطوير وتحديث أسطول طائراتها وضم طائرات تمتلك أحدث التكنولوجيا والتقنيات مع أفضل المعايير العالمية.

وبهذه المناسبة، قال محمد إبراهيم المزروعي المدير العام: «إن امتلاك طيران أبوظبي لأسطول حديث من الطائرات يتميز بنظام الأمان المتطور سيسهم في الارتقاء بعملياتها إلى مستويات جودة عالية في خدمة العملاء، فإن هذا الطراز قد أثبت نجاحاً منقطع النظير في أداء مجموعة واسعة من المهام التجارية والحكومية في مختلف أرجاء المنطقة، وقد وضع معايير جديدة لعمليات النقل في المناطق البحرية».

وأضاف: «إن الخدمات المقدمة من طيران أبوظبي قائمة على احتياجات العميل، حيث تعتبر هذه الطائرات المروحية الأكثر استخداماً في الدولة والخليج والشرق الأوسط. كما وأن طائرات ليوناردو (AW139) الخاصة بشركة طيران أبوظبي تستفيد من حلول الدعم المقدمة محلياً من شركة أغوستا ويستلاند لخدمات الطيران».