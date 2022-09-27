«بلووم القابضة» تطور مدرسة دولية في مصر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «بلووم القابضة» خطتها لتوسعة محفظتها من المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي بافتتاح مدرسة دولية في مصر بحلول عام 2024.

وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة نيو إيرا إديوكيشن، الجهة المتخصصة بخدمات التعليم وقطاع إدارة المدارس، وشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال المشاريع العقارية المتكاملة.

وستشكّل الاتفاقية الجديدة التي تتجاوز استثماراتها 1.5 مليار جنيه مصري، بوابةً لدخول الخبرات التعليمية العالمية إلى السوق المصرية في العام الدراسي 2024. كما تحرص على مواءمة إطار العمل التعليمي للمدرسة الجديدة وهيكليتها ومناهجها مع أفضل المعايير الدولية، إلى جانب تلبية المتطلبات الوطنية وتوفير مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية ومستويات عالية من الرعاية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يعكس افتتاح هذه المدرسة الدولية في مصر استراتيجيتنا الطموحة لتحقيق النمو، إذ نلتزم بالتعاون مع أفضل الشركاء والعلامات التجارية لتوفير خدمات تعليمية عالمية المستوى ودعم رؤيتنا الرامية إلى إرساء بيئات غنية بالفرص، بما يساهم في تنمية الطلاب على مستوى العالم وتمكينهم».

ومن جانبه، قال الدكتور تامر تمام، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو إيرا إديوكيشن: «يسرّنا التعاون مع شركة بلووم القابضة وإثراء السوق المصرية بالخبرات العالمية وأرقى معايير التعليم، بما يساهم في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تغيير واقع التعليم وإلهام الأجيال الجديدة لمواكبة أحدث التوجهات التعليمية ومواجهة التحديات».