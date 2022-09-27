الأربعاء 28 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«بلووم القابضة» تطور مدرسة دولية في مصر

«بلووم القابضة» تطور مدرسة دولية في مصر
28 سبتمبر 2022 02:16

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
تحذير من زلازل تضرب مصر
البواردي: العلاقات الإماراتية- المصرية نموذجاً ملهماً يحتذى به

أعلنت «بلووم القابضة» خطتها لتوسعة محفظتها من المؤسسات التعليمية على المستوى الدولي بافتتاح مدرسة دولية في مصر بحلول عام 2024. 
وتأتي هذه الخطوة بالتعاون مع مؤسسة نيو إيرا إديوكيشن، الجهة المتخصصة بخدمات التعليم وقطاع إدارة المدارس، وشركة الجيزة الجديدة للتنمية والتطوير العقاري، الشركة الرائدة في مجال المشاريع العقارية المتكاملة. 
وستشكّل الاتفاقية الجديدة التي تتجاوز استثماراتها 1.5 مليار جنيه مصري، بوابةً لدخول الخبرات التعليمية العالمية إلى السوق المصرية في العام الدراسي 2024. كما تحرص على مواءمة إطار العمل التعليمي للمدرسة الجديدة وهيكليتها ومناهجها مع أفضل المعايير الدولية، إلى جانب تلبية المتطلبات الوطنية وتوفير مجموعة واسعة من الأنشطة اللاصفية ومستويات عالية من الرعاية.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يعكس افتتاح هذه المدرسة الدولية في مصر استراتيجيتنا الطموحة لتحقيق النمو، إذ نلتزم بالتعاون مع أفضل الشركاء والعلامات التجارية لتوفير خدمات تعليمية عالمية المستوى ودعم رؤيتنا الرامية إلى إرساء بيئات غنية بالفرص، بما يساهم في تنمية الطلاب على مستوى العالم وتمكينهم». 
ومن جانبه، قال الدكتور تامر تمام، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة نيو إيرا إديوكيشن: «يسرّنا التعاون مع شركة بلووم القابضة وإثراء السوق المصرية بالخبرات العالمية وأرقى معايير التعليم، بما يساهم في تحقيق رسالتنا الرامية إلى تغيير واقع التعليم وإلهام الأجيال الجديدة لمواكبة أحدث التوجهات التعليمية ومواجهة التحديات».

بلووم القابضة
مصر
آخر الأخبار
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
الإمارات
محمد بن زايد: أبارك لأخي محمد بن سلمان تعيينه رئيساً للوزراء وخالد بن سلمان وزيراً للدفاع
اليوم 15:00
فرز الأصوات عقب الاستفتاء في مناطق أوكرانية
عربي ودولي
روسيا تعلّق على نتائج الاستفتاء في مناطق أوكرانية
اليوم 20:15
خالد بن محمد بن زايد خلال حضوره الحفل
الإمارات
خالد بن محمد بن زايد يشيد بمتانة العلاقات بين الإمارات واليابان
اليوم 20:14
آثار تسرب الغاز من خطي أنابيب نورد ستريم
عربي ودولي
أميركا ترد على تلميح بمسؤوليتها عن تسرّب "نورد ستريم"
اليوم 20:04
الريال يستعيد الهداف
الرياضي
الريال يستعيد الهداف
اليوم 19:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©