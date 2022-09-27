حسام عبدالنبي (دبي)

تستعرض كبرى الشركات المشاركة في الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، عدداً من التقنيات والابتكارات الجديدة، ما جعل من «ويتيكس» منصة عالمية لابتكارات وتقنيات الاستدامة.

ورصدت «الاتحاد» خلال جولة بالمعرض عدداً من المنتجات والخدمات والتقنيات المبتكرة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة والتقنيات الخضراء والطاقة المتجددة والنظيفة والمباني الخضراء والمركبات الكهربائية، وغيرها من القطاعات الحيوية.

وشهد المعرض إطلاق عدد من التقنيات المبتكرة المتقدمة في مجال استدامة المياه والبنية التحتية للمياه، ومعالجة وتحلية المياه وتنقيتها وضبط تدفق المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من مخلفات المياه، واستخلاص المياه من الهواء وغيرها.

وقال إدواردو ريشيو، الرئيس التنفيذي لشركة «نيوليسي» المتخصصة بالمياه النظيفة والطاقة الخضراء، إن الشركة تعرض تقنياتها في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في المناطق الحضرية والصناعية، حيث تمتاز التقنية أيضاً بتخفيف المخاطر وتقليل تكاليف العمليات التشغيلية.

ومن جهته، كشف جيمس دي أريزو، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «أكواتر-إكس» عن إطلاق الشركة التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقراً لها، خلال المعرض تقنيتها الجديدة «تحديد موقع المياه العميقة» التي تعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية وخوازميات البرمجيات لتحديد مواقع المياه الجوفية العذبة.

وقال ناجي سكاف، العضو المنتدب لشركة «زايلم» في الشرق الأوسط وتركيا، إن الشركة تعرض أحدث تقنياتها في مجال المياه والصرف الصحي، ومنها منتجات متنوعة مصممة لتحسين الكفاءة والحفاظ على الأداء العالي، حيث ستقدم الشركة خلال المعرض تقنيتها الأبرز N-impeller والتي طورتها بهدف مراقبة وتحديد التحديات الأساسية التي تواجه قطاع مياه الصرف الصحي، من خلال توفير المزيد من البيانات في الوقت الفعلي بنسبة 50% لضمان خفض عمليات الصيانة غير المخطط لها في المحطات والناجمة عن الانسداد أو تراكم المخلّفات، إلى جانب تعزيز كفاءة الاستهلاك بنسبة 25%، كما تعمل التقنية على خفض تكلفة الأعطال غير المخطط لها، والتي تسهم في تحقيق وفورات كبيرة على المدى الطويل.

وأوضح سكاف، أن تقنية MAS801 التي تم إطلاقها حديثاً، تمثل أداة مراقبة فعالة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لبيانات المضخات، وإجراء عمليات الفحص بشكلٍ مستمر لرصد الأعطال، ومن خلال خيار التحكم عن بعد والقدرة على جمع البيانات والتنبؤ بالخدمات المثلى للمضخات، تدعم تقنية تلك التقنية مسيرة رقمنة المحطة، لافتاً إلى أن حساس الشبكة متعدد الاستخدامات «كوردونيل Cordonel» عالي الأداء، يمكن استخدامه في مجموعة واسعة من تطبيقات المؤسسات الخدماتية بالإضافة إلى التطبيقات التجارية والصناعية والزراعية الكبيرة.

المباني الذكية

وتسلط «جونسون كونترولز»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، الضوء على مجموعة واسعة من حلول الطاقة المستخدمة في المباني، بما في ذلك خدمات أوبن بلوOpenBlue لأداء أنظمة التبريد، ونظام أتمتة المباني Metasys، بالإضافة إلى أنظمة كفاءة الطاقة وأنظمة الهواء، ومعدات إخماد الحرائق وغيرها.

وقال محمد خالد، نائب الرئيس والمدير العام لشركة «جونسون كونترولز» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الشركة تعرض منتجات وحلولاً وخدمات خاصة بكفاءة الطاقة تمتاز بالابتكار والكفاءة، وأيضاً فهي مزودة بتقنيات شاملة ومتكاملة لجعل المباني والحرم الجامعي والمدن أكثر أماناً وذكاءً واستدامة.

حلول الطاقة

ومن جهته، قال تي. مادهافا داز، مدير ونائب رئيس تنفيذي أول في شركة لارسن آند توبرو، إن معرض «ويتيكس» يوفر منصة عالمية وفرصة لعرض قدرات الشركة التي تعتبر أحد اللاعبين الرئيسيين في مجالات نقل الطاقة وتوزيعها ومصادر الطاقة المتجددة والحلول المتكاملة والخدمات الشاملة التي تتراوح بين تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب وتشغيل خطوط النقل والمحطات الفرعية وشبكات الكابلات الأرضية، وشبكات التوزيع، ومشاريع تحسين جودة الطاقة، والبنية التحتية، ومحطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأنظمة تخزين البطاريات، ومشاريع الشبكات، منوهاً بأن الشركة تلبي الاحتياجات الضرورية لعملائها في أكثر من 30 دولة حول العالم.

وأكد داز، أن الشركة تقدم خلال المعرض حلولاً مرنة لتوليد الطاقة المتجددة من تقنيات الوحدات الكهروضوئية أحادية البلورية إلى ثنائية، والمحولات المركزية أو الخيطية والحلول الثابتة أو التتبع لتناسب الظروف الصحراوية القاسية، مؤكداً أن الشركة نجحت في تنفيذ أكثر من 10 مشاريع للبنية التحتية للمياه في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حتى الآن بقيمة مليار دولار أميركي، مع وجود كبير في دولة الإمارات وسلطنة عُمان ودولة قطر، وفي عام 2019، تم تكليف الشركة بتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جبل علي بسعة 375 مليون لتر يومياً.

المركبات الكهربائية

تستعرض باقة من الشركات المحلية والعالمية الرائدة المتخصصة في المركبات الكهربائية أحدث منتجاتها وخدماتها خلال الدورة الرابعة والعشرين من المعرض، منها مصنع «إم جلوري» للسيارات الكهربائية، الأول من نوعه في دولة الإمارات لتصنيع السيارات الكهربائية، والذي يبرز خلال المعرض سيارات (الدماني) إماراتية الصنع ذات المواصفات الأوروبية العالية، المواكبة لأحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

كما تشارك شركة «ستيلانتس» العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات من خلال 4 أنواع مختلفة من السيارات الكهربائية. إضافة إلى ذلك، تعرض شركة «إي في اس» المتخصصة في خدمات صيانة السيارات الكهربائية والأولى من نوعها في دولة الإمارات، مجموعة من خدماتها الرائدة على مستوى المنطقة.