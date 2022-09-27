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الاقتصادي

الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً

الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
27 سبتمبر 2022 12:40

عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات رحلاتها إلى سلطنة عمان على مدار السنوات الماضية في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين.

وكشفت الهيئة العامة للطيران المدني أن الناقلات الوطنية الست "الاتحاد للطيران" و"طيران الإمارات" و"العربية للطيران" و"فلاي دبي" و"ويز أير أبوظبي" و"العربية للطيران أبوظبي" يسيرون نحو 79 رحلة أسبوعياً من الإمارات إلى سلطنة عمان.

وأوضحت الهيئة أن "الاتحاد للطيران" تسير نحو 10 رحلات أسبوعياً إلى مسقط عبر طائرات إيرباص "A320" و"A321"، فيما تسير "طيران الإمارات" نحو 7 رحلات أسبوعياً إلى مسقط.

وذكرت الهيئة أن "العربية للطيران أبوظبي" تسيير نحو 9 رحلات أسبوعياً إلى عمان بواقع 5 رحلات أسبوعياً إلي مسقط و4 رحلات أسبوعياً إلى صلالة، فيما تسير "ويز إير أبوظبي" 8 رحلات أسبوعياً تشمل 5 رحلات إلي مسقط و3 إلى صلالة.

وبحسب الهيئة العامة للطيران المدني، تسير "العربية للطيران" نحو 24 رحلة أسبوعياً إلى عمان بواقع 14 رحلة إلى مسقط و10 رحلات إلى صلالة، فيما تسير "فلاي دبي" نحو 21 رحلة أسبوعياً إلى سلطنة عمان.

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