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أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 9 دولارات

سبائك من الذهب
27 سبتمبر 2022 10:07

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح أكثر من 9 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، زادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.59% أو ما يعادل 9.68 دولار لتصل إلى 1632.12 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.32% تعادل 5.25 دولار لتصل إلى 1638.65 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 18.51 دولار للأوقية، بينما نما البلاتين بنسبة 0.78% إلى 849.65 دولار، في حين زاد البلاديوم بنحو 0.39% إلى 2049.03 دولار.

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