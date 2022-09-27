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بتكوين تتجاوز 20 ألف دولار لأول مرة في أسبوع

بتكوين
27 سبتمبر 2022 07:56

تجاوزت عملة بتكوين اليوم الثلاثاء، مستوى 20 ألف دولار وذلك للمرة الأولى منذ نحو أسبوع، إذ انتعشت العملات المشفرة إلى جانب الأصول الأخرى شديدة التأثر بالمخاطر، في التعاملات الآسيوية.

وارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية، أكثر من خمسة بالمئة لتصل إلى 20286 دولاراً. وصعدت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، أربعة بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1389 دولاراً.

وتراجع الدولار قليلاً بعد أن سجل مستويات مرتفعة جديدة أمس الاثنين.

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المصدر: رويترز
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