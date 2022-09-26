تسرب الغاز من خط أنابيب «ستريم 2» الروسي

طلبت السلطات الدنمركية، الاثنين، من السفن الابتعاد لمسافة يبلغ نصف قطرها خمسة أميال بحرية عن منطقة قبالة جزيرة بورنهولم بعد تسرب للغاز خلال الليل من خط أنابيب نورد ستريم2 المملوك لروسيا في بحر البلطيق. وقالت الحكومة الألمانية، إنها على اتصال بالسلطات الدنمركية، وتعمل مع سلطات إنفاذ القانون المحلية لمعرفة سبب انخفاض الضغط في خط الأنابيب بشكل مفاجئ. وأحجمت وزارة الطاقة الدنمركية عن التعليق. ويمثل خط الأنابيب إحدى النقاط الساخنة في حرب الطاقة المتصاعدة بين أوروبا وموسكو منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير، والذي أضر بالاقتصادات الغربية الرئيسية وأدى إلى ارتفاع أسعار الغاز. وقالت وكالة الطاقة الدنمركية في بيان "حدث تسرب اليوم في خط أنابيب نورد ستريم 2 في المنطقة الدنمركية". وأضافت أن السلطات البحرية الدنمركية أصدرت تحذيراً ملاحياً وفرضت طوقاً حول خط الأنابيب كون التسرب "يشكل خطراً على حركة السفن". وذكرت الشركة المسؤولة عن نورد ستريم 2 أن الضغط في خط الأنابيب، الذي كان يحتوي على بعض الغاز المحكم بالداخل على الرغم من عدم تشغيله، انخفض من 105 إلى سبعة بارات خلال الليل.