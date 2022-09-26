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الاقتصادي

«مصدر» تستهدف أسواق طاقة الرياح البحرية حول العالم

«مصدر» تستهدف أسواق طاقة الرياح البحرية حول العالم
27 سبتمبر 2022 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

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 أعلنت أمس كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة «آر دبليو اي رينوبلز» الألمانية، الرائدتين على مستوى العالم في مجال الطاقة المتجددة، توقيع مذكرة تفاهم تستهدف استكشاف فرص التعاون لتطوير محطات طاقة رياح بحرية في عدد من الأسواق الرئيسة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»: «سوف تسهم هذه الاتفاقية في توطيد علاقتنا القائمة والمديدة مع شركة «آر دبليو اي» التي سبق وتعاونا معاً في مشروع مصفوفة لندن لطاقة الرياح البحرية التي تعد إحدى أكبر المحطات من نوعها في العالم، كما تمثل الاتفاقية فرصة لتعزيز قدراتنا في قطاع طاقة الرياح البحرية الذي يمثل سوقاً ينطوي على أهمية استراتيجية. وبتضافر جهودنا وخبراتنا الواسعة في هذا المجال، سيكون بإمكاننا مساعدة الدول الأخرى على تحقيق أهدافها المتعلقة بإنتاج طاقة الرياح البحرية، والتحوّل نحو مصادر طاقة نظيفة، وتحقيق الأهداف ذات الصلة بالحياد المناخي».
من جهته، أكد ماركوس كريببر، الرئيس التنفيذي لشركة «آر دبليو اي رينوبلز»، أن تسريع عملية التحول في قطاع الطاقة يعتبر أمراً أساسياً لمواجهة أزمة الطاقة ومشكلة التغير المناخي، وهذا ما تقوم شركة «آر دبليو اي رينوبلز» من خلال استثماراتها الضخمة في مصادر الطاقة المتجددة، سواء بمفردها أو وبالتعاون مع شركائها.

مصدر
طاقة الرياح
الطاقة المتجددة
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