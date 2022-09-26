إطلاق برنامج عضوية صندوق خليفة بمميزات جديدة

أبوظبي (وام)

أعلن صندوق خليفة، رسمياً، حزمة المميزات الجديدة المضافة التي يقدمها إلى رواد الأعمال من خلال برنامج عضويته، وذلك ضمن جهود الصندوق المتواصلة لتمكين رواد الأعمال، وإيجاد سبل جديدة ومبتكرة تخدم النظام البيئي لريادة الأعمال في الدولة.

وقالت علياء المزروعي، الرئيس التنفيذي في صندوق خليفة: «نسعى دائماً في صندوق خليفة إلى إيجاد سبل جديدة لتعزيز البنية التحتية لبيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات وتحسينها، حيث سيمكن برنامج العضوية الجديد رواد الأعمال من الوصول إلى عروض وامتيازات مبتكرة وحديثة، تعزز تطوير المشاريع، وتتيح ممارسات تجارية أكثر كفاءة وفاعلية».

وأضافت: «بدأ طرح مجموعة من مميزات وعروض جديدة في عضوية صندوق خليفة، من شأنها تمكين رواد الأعمال من تسجيل عدد غير محدود من المشاريع من خلال عضويتهم في الصندوق، بالإضافة إلى مضاعفة عدد مرات تجديد العضوية المسموح بها لتصل إلى سبع مرات».