‏أبوظبي تشارك في مؤتمر «سوق الأسهم الدولية الخاصة»

أبوظبي (الاتحاد)



شارك وفد رسمي من إمارة أبوظبي في فعاليات مؤتمر «سوق الأسهم الدولية الدولي IPEM 2022» الذي استضافته مدينة «كان» الفرنسية خلال الفترة من 20 إلى 22 سبتمبر الجاري.

وضم الوفد جمعاً من المؤسسات الرائدة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، من بينها سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار وشركة مبادلة، وصندوق أبوظبي للتقاعد.

وقال آرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في سوق أبوظبي العالمي: «يسرنا تمثيل إمارة أبوظبي في فعاليات مؤتمر «سوق الأسهم الدولية الدولي IPEM 2022» الذي يعد أكبر حدث متخصص في أسواق رأس المال على مستوى القارة الأوروبية. إن البنية التحتية المتطورة والبيئة الآمنة للاستثمار اللذين تتمتع بهما إمارة أبوظبي تجعلان منها وجهة جذابة للشركات والمستثمرين من كل أرجاء العالم».

وقال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لدى مكتب أبوظبي للاستثمار: «تبرز إمارة أبوظبي كوجهة تجارية رائدة للشركات من أنحاء العالم كافة بصفتها وجهة حيوية ومزدهرة للكيانات والمؤسسات التي تتخذ من العاصمة مقراً لها، والقادرة على الاستفادة من البيئة التنظيمية المتقدمة والبنية التحتية الصلبة والدعم غير المسبوق الذي تحصل عليه لتنمية وتطوير أعمالها. وبوصفه جهة حكومية تدعم استثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، يلتزم مكتب أبوظبي للاستثمار بتوفير وسائل الدعم كافة للشركات والمستثمرين».