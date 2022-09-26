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الاقتصادي

«نخيل»: إعادة تخطيط «نخلة جبل علي»

«نخيل»: إعادة تخطيط «نخلة جبل علي»
27 سبتمبر 2022 03:50

يوسف العربي (الاتحاد)

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أكد نعمان عطاالله، الرئيس التنفيذي لشركة «نخيل»، أن الشركة تعتزم استكمال تنفيذ مشروع نخلة جبل علي.
وأوضح أن «نخيل» ستعيد النظر بالمخطط الرئيس للمشروع بما يتلاءم مع تطورات السوق العقاري، واتجاهات الطلب في الوقت الراهن.
وقال في رده على سؤال لـ «الاتحاد» إن مخطط تطوير «نخلة جبل علي» يتضمن آلية جديدة لاستيعاب استثمارات العملاء الحالية في المشروع أو استبدال هذه الاستثمارات في مشاريع أخرى ضمن محفظة الشركة.
وكشفت شركة «نخيل»، أمس، النقاب عن الطموحات لهويتها المؤسسية الجديدة بالتزامن مع مضيها قدماً عبر المرحلة التالية من النمو والازدهار. وفي إطار سعيها لمواكبة أهداف خطة دبي الحضرية 2040 الرامية للارتقاء بأنماط حياة المقيمين، ستركز شركة «نخيل» على مفهوم «نبني لينعم الناس بالرخاء».  وانطلاقاً من حرصها على تعزيز موقع دبي وجهة عالمية استثنائية لتغدو أفضل مدينة للعيش في العالم، ستدعم شركة «نخيل» أهداف خطة دبي الحضرية 2040 المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبّي أعلى المعايير العالمية، وتطوير مجتمعات شمولية ونابضة بالحياة، وتعزيز النشاط الاقتصادي نحو آفاق غير مسبوقة، وترسيخ مكانة دبي مدينةً ملهمةً للزيارة والمعيشة.

نخيل
جبل علي
دبي
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