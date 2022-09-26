«أبوظبي للمؤتمرات»: مضاعفة حجم قطاع سياحة الأعمال بحلول 2030

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف مبارك الشامسي، مدير «مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» في دائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، عن استراتيجية المكتب لمضاعفة حجم سياحة الأعمال في أبوظبي بحلول 2030، مؤكداً أن العام 2022 يعد من أفضل السنوات بقطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات والمعارض، حيث تستضيف الإمارة أكثر المؤتمرات والمعارض أهمية في مختلف القطاعات.

وقال الشامسي في تصريحات صحفية أمس على هامش انطلاق أعمال الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال»، إن أبوظبي تعد من أسرع الوجهات تطوراً في استضافة سياحة الأعمال وأكثرها أماناً، وحرصاً على هذا القطاع الحيوي، واستطاعت الحصول على نصيب الأسد من فعاليات سياحة الأعمال العام الجاري، حيث تستقطب العام الجاري 11 فعالية جديدة.

وأكد الشامسي «اليوم تقدم أبوظبي ملفات لاستضافة أهم المعارض والمؤتمرات العالمية، حيث نعمل بشكل مستمر على ذلك».

ونظم مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض بدائرة الثقافة والسياحة-أبوظبي، الدورة الثانية من «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال» يومي 26 و27 سبتمبر الجاري في منارة السعديات، بمشاركة عدد من خبراء سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم. ويستقطب الحدث رواد القطاع، بما في ذلك منظمو المؤتمرات والمعارض المهنية وشركات إدارة الوجهات ووكالات السفر والسياحة، ومزودو خدمات الفعاليات وشركات الضيافة، ومالكو المرافق والقاعات ومراكز المؤتمرات وشركات إدارتها، وذلك لتوفير منصة لتبادل التجارب والخبرات وأفضل الممارسات، وتكريس ثقافة الابتكار والتعاون، من خلال برنامجه الحافل بالجلسات الحوارية وورش العمل وفرص التواصل.

ويغطي الحدث على مدار يومين مجموعة واسعة من الموضوعات، من بينها استراتيجيات تقديم عروض استضافة الفعاليات، والتحول الرقمي، والاستدامة. ويتعاون مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض مع اللجنة الاستشارية لـ «أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال 2022» التي تضم كوكبة من الشركاء، على وضع أجندة الأسبوع، بما يضمن تنظيم لقاءات وجلسات حوارية تبحث واقع وتحديات القطاع، وتخرج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ.

وقال الشامسي: «أطلقنا الدورة الثانية لأسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال على مدى يومين بعد النجاح الكبير الذي تم تحقيقه في دورته الأولى، ويهدف الحدث إلى مناقشة كيفية إيجاد بيئة جاذبة لسياحة الأعمال في المنطقة ومنصة واحدة لمشاركة الآراء والأفكار ونقل المعرفة عالمياً إلى المنطقة».

وأكد الشامسي «تم تنظيم الدورة الثانية من برنامج ومحتوى وجلسات حوارية بعد مشورة كبريات الشركات والجمعيات العالمية المتخصصة في سياحة الأعمال، حيث أطلقنا مجلساً استشارياً لأسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال والذي يضم كوكبة من المنظمات والجمعيات العالمية المتخصصة في سياحة الأعمال لمشاركة آرائهم وأفكارهم حول قطاع سياحة الأعمال».

وقال الشامسي: »«يشارك في المؤتمر متخصصون من مختلف الدول محلياً وإقليمياً ودولياً، وذلك من الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان، ومن مختلف دول العالم».

ويحظى الأسبوع بحضور مميز لعدد من الجمعيات الدولية الرائدة، من ضمنها الجمعية الدولية للاجتماعات والمؤتمرات، وجمعية سياحة الحوافز، والجمعية العالمية لصناعة المعارض، وجمعية إدارة المؤتمرات المهنية، والاتحاد الدولي للمعارض والفعاليات، والتي ستسلط الضوء على واقع القطاع وسبل نموه وتطويره. وأكد الشامسي «اليوم يلعب أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال دوراً كبيراً في استراتيجية قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي والمنطقة، حيث لا يوجد حدث متخصص بسياحة الأعمال من هذا النوع إلا في أبوظبي، حيث شهد نحو 35 متحدثاً محلياً ودولياً ليناقشوا مع المشاركين احتياجات القطاع والتحديات والحلول». وشدد الشامسي «استضافة أبوظبي فعاليات ومؤتمرات معارض كبرى جديدة ونمو القطاع يبرهن على استعداد ونجاح الإمارة في استقطاب أكبر وأهم الفعاليات في قطاع سياحة الأعمال، والتي تؤثر إيجاباً على اقتصاد الإمارة وعلى مختلف القطاعات الأخرى». وأشار الشامسي إلى أن أبوظبي نجحت في استقطاب نحو 13.3 مليون زائر العام 2019، منهم 1.4 مليون زائر لسياحة الأعمال، حيث تمت إقامة أكثر من 24 ألف فعالية في قطاع سياحة الأعمال من معارض ومؤتمرات كبيرة إلى اجتماعات وحوافز، وتستهدف استقطاب نحو 23 مليون زائر العام 2030. وشدد الشامسي على أهمية أسبوع أبوظبي لسياحة الأعمال الذي يعد منصة فريدة وأكبر دليل على جاهزية وأهمية قطاع سياحة الأعمال في أبوظبي، وفرصة ذهبية لشركائنا الاستراتيجيين للتواصل مع الجمعيات العالمية المتخصصة في سياحة الأعمال.

ولفت الشامسي إلى إبرام المكتب عدداً من المبادرات والاستراتيجيات لتنمية قطاع سياحة الأعمال في الإمارة مثل عقد اتفاقيات وشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين مثل الشراكة مع شركة ميرال التي تهدف إلى تنمية ونمو قطاع سياحة الأعمال والاجتماعات والحوافز، إضافة إلي شراكات جديدة مع شركاء استراتيجيين سيعلن عنها قريباً.