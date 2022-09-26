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الاقتصادي

الإمارات تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفد الإمارات المشارك في اجتماعات الوكالة الدولية (من المصدر)
27 سبتمبر 2022 03:49

فيينا (الاتحاد)

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تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يستمر لمدة أسبوع في مقر المنظمة في فيينا بالنمسا، والذي يعقد تحت عنوان «تعاون عالمي في مجال الطاقة النووية». 
ويضم وفد الدولة برئاسة السفير حمد الكعبي، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من الجهات الوطنية المعنية بالقطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
ينعقد المؤتمر العام سنوياً، وهو أعلى هيئة لصنع السياسات في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ويتألف من ممثلين عن جميع الدول الأعضاء في الوكالة، ويناقش برنامج الوكالة وميزانيتها، ومسائل أخرى تتعلق بالطاقة النووية.
وسوف يلقي السفير الكعبي كلمة رئيسة في الجلسة العامة للمؤتمر العام، تسلط الضوء على العلاقة القوية التي تربط الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية
فيينا
النمسا
الطاقة النووية
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