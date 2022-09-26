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الاقتصادي

اتفاقية استراتيجية بين «سفين فيدرز» و«إنفيكتوس للاستثمار»

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
27 سبتمبر 2022 03:49

أبوظبي (وام)

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أعلنت «سفين فيدرز» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، توقيع اتفاقية استراتيجية مع شركة إنفيكتوس للاستثمار لإطلاق خدمة عالمية جديدة لشحن بضائع الصب الجافة. 
وستقوم الشركتان بموجب الاتفاقية بشراء سفن عبر منشأة ذات أغراض خاصة /SPV/، مملوكة من قبل سفين فيدرز بحصة 85% وإنفيكتوس للاستثمار بحصة 15%. 
كما ستقوم الشركتان بتأسيس مشروع مشترك لتشغيل هذه الخدمة، حيث تتوزع ملكية هذا المشروع المشترك بين سفين فيدرز بحصة تبلغ 51%، وشركة إنفيكتوس للاستثمار بحصة تبلغ 49%. 
ومن المقرر أن يقوم الجانبان مبدئياً بتخصيص مبلغ 463 مليون درهم /126 مليون دولار أميركي/ للاستثمار في السفن. ومن المتوقع أن يتم خلال فترة ستة أشهر توظيف خمس سفن من أحجام مختلفة لأغراض تقديم الخدمة، وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر 2022، مع وجود خطط نمو مستقبلية لضم سفن إضافية. 
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إن المجموعة تواصل الاستثمار في مشاريع جديدة تحفز التنويع الاقتصادي، وتدعم تعافي التجارة الدولية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة. 
من جانبه، قال أمير عبداللطيف، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيكتوس للاستثمار «حققت إنفيكتوس تطوراً متسارعاً منذ انطلاقتها لتصبح اليوم مشغلة عمليات تتمتع بحضور في عدد من القارات تدعم تجارة مجموعة واسعة من السلع، والأغذية الزراعية، والمنتجات الجاهزة».

أبوظبي
موانئ أبوظبي
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