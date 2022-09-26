الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل الهيكل المالي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً في الاجتماع الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي للعام 2022 ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين G20، والذي عقد تحت رئاسة إندونيسيا لمجموعة العشرين بصورة حضورية وافتراضية على مدى يومي 22 و23 سبتمبر الجاري.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بقضايا الاستقرار المالي العالمي، وسبل تعزيز مرونة الأسواق المالية العالمية، وشبكة الأمان المالي العالمية، وتدفقات رأس المال، بالإضافة إلى القضايا المالية الرئيسة المتعلقة بالمخاطر والفرص المالية العالمية.

وضم فريق دولة الإمارات المشارك في الاجتماع أسماء الزرعوني، رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية، وخليفة الفهيم، مدير مسؤول العمليات النقدية في مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وحضر الاجتماع أعضاء مجموعة دول العشرين والدول المدعوة، وممثلو المنظمات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCED).