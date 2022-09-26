«الإمارات للألمنيوم» تنضم إلى مبادرة «الريادة في الهيدروجين»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أمس اتفاقية مع وزارة الطاقة والبنية التحتية للانضمام إلى مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة «الريادة في الهيدروجين»، وذلك من أجل استكشاف فرص التعاون بين الصناعات وإجراء المزيد من البحث والتطوير في الاستخدامات المستقبلية للهيدروجين في إزالة الكربون.

شهد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله كلبان العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، حفل التوقيع في موقع الطويلة التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بين المهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، وعبد الناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وستعمل الإمارات العالمية للألمنيوم، بعد التوقيع على مبادرة «الريادة في الهيدروجين»، مع الشركات الأخرى على استكشاف الإمكانات التقنية والاقتصادية للهيدروجين في عمليات إنتاج الألمنيوم، بالإضافة إلى عمليات سلسلة التوريد المحلية للشركة.

وبانضمامها إلى مبادرة «الريادة في الهيدروجين»، ستصبح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أيضاً عضواً في «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين» و«اللجنة الفنية الوطنية للهيدروجين» التي أسستها وزارة الطاقة والبنية التحتية في عام 2020 من أجل تقييم دور الهيدروجين في نقل الطاقة وإمكانية التصدير. وتهدف جميع هذه المبادرات والبرامج إلى تحقيق طموح دولة الإمارات وتعزيز مكانة الدولة على المستوى العالمي في مجال الهيدروجين منخفض الكربون.

وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «إن دولة الإمارات تواصل جهودها في اتخاذ خطوات راسخة للنهوض بقطاع الطاقة النظيفة، لا سيما طاقة الهيدروجين، وتعزيز مكانة الدولة كمركز عالمي للاقتصاد الأخضر المستدام، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وتنفيذاً لـ«مشاريع الخمسين»، وصولاً لمئوية الإمارات 2071».

من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يُشكل استخدام الألمنيوم والاعتماد عليه عاملاً أساسياً في إزالة الكربون في العديد من القطاعات الأخرى، في حين تشكل إزالة الكربون من عملية إنتاج الألمنيوم بحد ذاته تحدياً كبيراً».