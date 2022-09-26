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الاقتصادي

«الدار» تستثمر 25 مليون درهم في مجتمعاتها السكنية

«الدار» تستثمر 25 مليون درهم في مجتمعاتها السكنية
27 سبتمبر 2022 03:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الدار العقارية («الدار») عن عزمها استثمار مبلغ 25 مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للمجموعة، والتي ستسهم في تحقيق وفورات كبيرة للملاك والمستأجرين في خدمات المرافق. 
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الشركة الرامية إلى تعزيز كفاءة الطاقة في مجتمعاتها وتحويلها إلى مبانٍ صديقة للبيئة.
وسيعمل المشروع الجديد للدار على خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر 13 مجمّعاً سكنياً. 
وتعليقاً على إطلاق المشروع، قال جريج فيور، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في شركة الدار: «يعكس التزامنا بتخفيض استهلاك الطاقة في مجتمعاتنا السكنية الدور الرائد الذي تؤديه المجموعة على مستوى قطاع العقارات في المنطقة لخفض بصمتنا الكربونية. تتمثل أهمية هذا المشروع في هيكل عمله المبتكر الذي يفتح الباب واسعاً أمام الاستثمار في الأصول، وفي الوقت ذاته يقوم بتحقيق تخفيض في استهلاك الطاقة وانبعاثات الكربون وتحقيق وفورات في رسوم خدمات المرافق. نشعر بالفخر لقدرة فريقنا على تخطيط وتنفيذ حلول مفيدة لجميع الأطراف تعمل على الارتقاء بمعايير القطاع وتضفي قيمة ملموسة للمُلاك داخل المجتمعات التي تديرها الدار».

الدار العقارية
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