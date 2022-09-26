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الاقتصادي

برجيل القابضة تطرح 11% من أسهمها في سوق أبوظبي

برجيل القابضة تطرح 11% من أسهمها في سوق أبوظبي
27 سبتمبر 2022 03:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة برجيل القابضة، أمس، عن نيتها إدراج 11% من حصة رأسمالها في السوق الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. وسيتيح الإدراج المخطط للمستثمرين فرصة الاستثمار في أحد أبرز مقدمي خدمات الرعاية الصحية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيفتح باب الاكتتاب في الطرح العام الأولي يوم الجمعة 30 سبتمبر ويغلق يوم الثلاثاء 4 أكتوبر. وتنوي الشركة إدراج أسهمها للتداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من يوم الاثنين 10 أكتوبر. وتعتزم الشركة طرح 200.397.665 سهماً جديداً، بينما تعتزم شركة في بي أس هيلثكير هولدينجز بي في تي ليميتد، طرح ما يصل إلى 350.331.555 من الأسهم الحالية في رأس المال المصدر لشركة برجيل القابضة في الإدراج. وفي حال تم الاكتتاب على جميع الأسهم وتخصيصها ولم يتم زيادة حجم العرض، فمن المتوقع أن يكون إجمالي حجم العرض 11% من إجمالي الأسهم العادية المصدرة في رأسمال الشركة. 
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة: «يسعدني الإعلان عن عزمنا إدراج أسهم المجموعة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لنوفر بذلك فرصة فريدة للمستثمرين ليكونوا جزءاً من قصة نمونا في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ركزت رؤيتنا طويلة المدى على زيادة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة والتميز السريري في جميع أنحاء المنطقة».

سوق أبوظبي للأوراق المالية
الرعاية الصحية
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