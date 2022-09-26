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الاقتصادي

«الواحة كابيتال» ضمن أفضل 50 صندوق تحوط بالعالم

محمد الجمل
27 سبتمبر 2022 03:49

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «الواحة كابيتال» عن تصنيف «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، أحد أبرز الصناديق الاستثمارية للشركة.. في المرتبة الـ 15 في استبيان عام 2022 لأفضل 50 صندوق تحوط في العالم الذي نشر في إطار «تقرير الاستثمار العالمي». 
وقفز ترتيب الصندوق سبع مراتب مقارنة بتصنيف العام الماضي، كما أنه صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف. 
وقال محمد الجمل، الرئيس التنفيذي للاستثمارات، قسم الأسواق العامة في شركة «الواحة كابيتال»، ومدير المحفظة الرئيس في «صندوق الواحة كابيتال للاستثمار في الأسهم بأسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «إن نجاح الصندوق في الارتقاء إلى المرتبة الـ 15 في القائمة لهو خير دليل على مهارة وتفاني فريقنا المتميز من خبراء الاستثمار. ولا يزال هو صندوق التحوط الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المدرج في التصنيف». 
ومن جهة أخرى، تدير الواحة كابيتال من خلال «وحدة الأسواق العامة» صندوقين آخرين هما «صندوق الواحة للاستثمار في أدوات الائتمان بأسواق وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا» و»صندوق الواحة الإسلامي للدخل الثابت»، إذ يستثمر الأخير في الأصول المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية عبر أسواق الصكوك والأسهم.

الواحة كابيتال
الأسهم
الشرق الأوسط
شمال أفريقيا
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