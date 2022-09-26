أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام متأثرة بصعود الدولار
تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية
26 سبتمبر 2022 09:57
استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفاً صارماً بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.
وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0415 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت الأسعار، حوالي واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولاراً.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.
ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.
وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المئة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2084.79 دولار.