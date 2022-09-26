الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في عامين ونصف العام متأثرة بصعود الدولار

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وعوائد السندات الأميركية
26 سبتمبر 2022 09:57

استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام اليوم الاثنين، متأثرة بارتفاع الدولار ومع تبني البنوك المركزية الرئيسية موقفاً صارماً بشأن أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المئة إلى 1637.85 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0415 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت الأسعار، حوالي واحد في المئة في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020 مسجلة 1626.41 دولار. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 في المئة إلى 1645 دولاراً.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2002 مدعوما بانخفاض الجنيه الإسترليني.

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) وعدد من البنوك المركزية الكبرى الأخرى أسعار الفائدة الأسبوع الماضي مما أثار مخاوف بشأن تأثيرها على النمو.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 20 في المئة منذ تجاوزها الحد الرئيسي البالغ 2000 دولار للأونصة في مارس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 1.6 في المئة إلى 18.54 دولار للأونصة بعد أن انخفض في وقت سابق إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين. وارتفع سعر البلاتين 0.5 في المئة إلى 858.40 دولار وارتفع سعر البلاديوم 0.9 في المئة إلى 2084.79 دولار.

أخبار ذات صلة
أسعار الذهب ترتفع عالمياً بأكثر من 9 دولارات
النفط يعوض بعض خسائره وارتفاع الدولار يحد من المكاسب
المصدر: رويترز
الذهب
أسعار الذهب
الدولار
آخر الأخبار
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
عربي ودولي
روسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا مدرسة إيجيفسك إلى 17 شخصاً
اليوم 13:12
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
الرياضي
الملك يُكمل «القوة الضاربة» قبل مواجهة «النسور»
اليوم 13:00
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
دنيا
طلاب «دبي للتصميم والابتكار» يناقشون حلول الطاقة
اليوم 12:54
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
الاقتصادي
الناقلات الوطنية تُعزز رحلاتها إلى سلطنة عمان عبر 79 رحلة أسبوعياً
اليوم 12:40
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
دنيا
أصالة وفؤاد وأصيل.. «معاً أبداً»
اليوم 12:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©