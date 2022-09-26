النفط يعوض بعض خسائره وارتفاع الدولار يحد من المكاسب
النفط يقترف من مستوى 100 دولار للبرميل
26 سبتمبر 2022 07:50
ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار ومخاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضرار بالطلب على الوقود.
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ 20 عاما اليوم الاثنين ليحد من ارتفاع أسعار النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 86.32 دولار للبرميل الساعة 0116 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتا أو 0.3 في المئة إلى 78.95 دولار للبرميل. وانخفضت تعاقدات الخامين نحو خمسة في المئة يوم الجمعة.