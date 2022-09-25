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الاقتصادي

«الطاقة والبنية التحتية» تعقد شراكة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين

«الطاقة والبنية التحتية» تعقد شراكة لتطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين
26 سبتمبر 2022 02:53

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية شراكة مع شركتي «جي إتش دي» ومقرها أستراليا و«مركز الأبحاث فراونهوفر - جيزيلشافت» ومقره ألمانيا، بهدف تطوير الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تمكين الدولة من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون، ودعم مستهدفاتها في الحياد المناخي، والتأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي، وتعزيز جهودها في الحد من الانبعاثات الدفيئة، وصولاً إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050، والتحول إلى الطاقة النظيفة. وقال معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: ما زلنا نركز على هدفنا للاستحواذ على 25% من حصة أهم أسواق الهيدروجين، ونطمح أن تتمتع الإمارات بصلاحية عالمية تمكنها من تحديد الدور الذي سيلعبه الهيدروجين في تحول قطاع الطاقة، وإن تعاون شركة «جي إتش دي» مع الوزارة بدأ بتقييم العناصر المهمة اللازمة لوضع استراتيجية الهيدروجين في الإمارات، وقد تم تحديد نطاق عمل شركة «جي إتش دي» ومعهد الأبحاث «فراونهوفر - جيزيلشافت» بشأن تطوير وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتحديد الاتجاه الذي سيسير عليه اقتصاد الهيدروجين على مستوى الدولة. 
وأضاف معاليه: «إن الهيدروجين كونه مصدراً مهماً في مجالات الطاقة، ويلعب دوراً فاعلاً في جهود الانتقال إلى الطاقة النظيفة منخفضة الكربون، ونظراً للتوسع في الاعتماد عليه كمصدر للطاقة، والنمو في حجم الطلب على الهيدروجين، ودعما لمستهدفات ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنتاج الهيدروجين واستخدام التقنيات المتعلّقة بهذا المجال، أصبح من الضروري تطوير الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين بما يتواءم مع المتغيرات، ويضمن القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع على الصعيد الدولي». 
من جانبه، أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الطاقة والبترول، أنه مع تسارع اقتصاد الهيدروجين العالمي بفضل الابتكار التكنولوجي والشراكات والالتزامات الاستثمارية، قد يتحول هذا العنصر إلى الحل للوصول إلى الحياد المناخي، وتوفير فرص سوقية متعددة على مستوى قطاعات الكهرباء والنقل والقطاع الصناعي، وأنه من هذا المنطلق تدرك الدولة أهمية تحقيق العناصر المهمة لبناء اقتصاد مزدهر قائم على الهيدروجين، بما في ذلك البنية التحتية المناسبة والاستعداد التكنولوجي والوصول إلى الأسواق. 

وزارة الطاقة والبنية التحتية
أستراليا
ألمانيا
الهيدروجين
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