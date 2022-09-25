مصارف لبنان تعود للعمل غداً

قررت جمعية مصارف لبنان استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد الاثنين عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع
وقالت جمعية المصارف، في بيان صحفي اليوم الأحد أوردته صحيفة "الجمهورية" اللبنانية على موقعها الإلكتروني، إنها "عقدت اجتماعا تداولت فيه وجوب تأمين استمرارية خدمة الزبائن مع الأخذ في الاعتبار الأوضاع الأمنية الصعبة الراهنة وضرورة المحافظة على سلامة الزبائن والموظفين على حد سواء.
وقررت الجمعية "استئناف المصارف مزاولة أعمالها ابتداء من يوم غد عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها"
وأضافت "يمكن لأي زبون عند الاضطرار الاتصال بالإدارة العامة للمصرف المعني أو بقسم خدمة الزبائن لديه لكي يتم تلبية أية حاجة ملحة اخرى له بالسرعة الممكنة"
وكانت جمعية مصارف لبنان، قد قررت يوم الجمعة قبل الماضي إقفال المصارف بعد ما شهد عدد من فروع المصارف في مناطق متعددة من لبنان اقتحامات من قبل عدد من المودعين للمطالبة بالحصول على ودائعهم حصل بعض مقتحمي المصارف على جزء من ودائعهم وسلم بعضهم أنفسهم للقوى الأمنية.