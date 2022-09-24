الإثنين 26 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

مؤشر «داو جونز» تحت 30 ألف نقطة من جديد

مؤشر «داو جونز» الصناعي تراجع بأكثر من 4 % (أرشيفية)
25 سبتمبر 2022 01:15

شريف عادل (واشنطن)

أخبار ذات صلة
توجهات رفع الفائدة الأميركية تُفقد «داو جونز» 1000 نقطة

استكمالاً لمسلسل التراجعات الذي بدأ الأربعاء الماضي، في أعقاب قرار بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي رفع معدل الفائدة على أمواله 0.75 %، خسر مؤشر داو جونز الصناعي 486 نقطة خلال تعاملات يوم الجمعة، لينخفض تحت مستوى 30 ألف نقطة للمرة الأولى فيما يقرب من مائة يوم، ولينهي التعاملات عند أدنى مستوياته في 2022.
واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية خسائرها بعد تزايد مخاوف الركود، إثر تمسك البنك الفيدرالي بمعدلات الفائدة المرتفعة، أملاً في السيطرة على أعلى تضخم في البلاد في أكثر من أربعة عقود.
وفي خامس خسارة أسبوعية للمؤشرات في ستة أسابيع، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 4%، وخسر مؤشر إس آند بي 500 نسبة 4.65% من قيمته، كما واصل مؤشر ناسداك عامه السيئ بخسارته أكثر من 5%، خلال تعاملات الأسبوع.
وخلال الفترة التي مضت من العام الحالي، تجاوزت خسائر مؤشر ناسداك، الأكثر تأثراً بتحركات معدل الفائدة، نسبة 30%، بينما تجاوزت خسائر مؤشر إس آند بي 500 نسبة 22%.
أمام مؤشر داو جونز الذي بقي خارج السوق الهابطة، التي تدخلها الأسهم والمؤشرات بخسارة 20% من قيمتها، حتى الآن، فقد وصلت خسائره من أعلى نقطة وصل إليها في تاريخه، في شهر يناير الماضي، إلى 19.5%.
وعلى نحو متصل، أنهى سعر الذهب تعاملات يوم الجمعة متراجعاً بنسبة 1.5%، وصولاً إلى سعر 1655 دولاراً للأوقية، وذلك بعد تسجيله سعر 1646.60 خلال تعاملات اليوم، في أدنى مستوى للمعدن النفيس منذ الأسبوع الأول من شهر أبريل من 2020.

داو جونز
بنك الاحتياط الفيدرالي
آخر الأخبار
رئيس الدولة في حديث مع المستشار الألماني أولاف شولتس (تصوير: محمد الحمادي وعبدالله النيادي)
الإمارات
رئيس الدولة والمستشار الألماني: الحلول الدبلوماسية السبيل لمعالجة مختلف الأزمات
26 سبتمبر 2022
ثاني الزيودي ومحمد الشرفاء وفرانزيسكا برانتنر يتوسطون المشاركين في الطاولة المستديرة في صورة جماعية (الصور من المصدر)
الإمارات
الإمارات وألمانيا تتعاونان في الطاقة والاستدامة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
الإمارات
الإمارات وسلطنة عُمان علاقات تاريخية وأخوة متجذرة
26 سبتمبر 2022
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
الإمارات
الإمارات وعُمان حاضر ومصير مشترك
26 سبتمبر 2022
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
الإمارات
«أبوظبي للصيد».. مهرجان تراثي حي للمُسابقات والمزادات
26 سبتمبر 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©