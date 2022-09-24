أبوظبي تحتضن فعاليات ومعارض دولية شتوية

رشا طبيلة (أبوظبي)

تزخر إمارة أبوظبي، خلال الموسم الشتوي القادم، بعددٍ حافل من المعارض والفعاليات والأحداث في مختلف القطاعات الترفيهية والرياضية والاقتصادية، والتي تسهم بشكل ملحوظ في نمو النشاط السياحي بالإمارة. وتتوزع الفعاليات بين مختلف القطاعات لتستقطب سياح «الترفيه» و«الأعمال والمعارض والمؤتمرات» في آنٍ، منها قطاعات الطاقة والصحة والأمن والتجارة والرياضة والتراث والثقافة والفنون والموسيقى وعروض خاصة بالأطفال. وبحسب بيانات دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، تعتبر فترة الربع الأخير من العام موسم الذروة للسياحة والفعاليات، حيث استقطبت فنادق العاصمة نحو مليون نزيل في الربع الأخير من عام 2021 (948 ألف نزيل)، فيما تنشط في الموسم الشتوي الفعاليات والأحداث ويعتبر موسم الذروة للسياحة الدولية والمحلية. ففي أكتوبر من عام 2021، استقطبت الفنادق 287 ألف نزيل فندقي بمتوسط إشغال فندقي بلغ 75%، أما في نوفمبر 2021 فاستقبلت الفنادق 298 ألف نزيل بمتوسط إشغال بلغ 77%، وفي ديسمبر استقبلت الفنادق 363 ألف نزيل وبمتوسط إشغال بلغ 80%.

صيد وفروسية

يحتضن مركز أبوظبي الوطني للمعارض معارض ومؤتمرات مهمة بالربع الأخير من العام، حيث ينطلق في الفترة بين 26 سبتمبر الجاري إلى 2 من أكتوبر المقبل معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يُعد الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويتصدر معارض الصيد على مستوى العالم من حيث تنوع قطاعاته وعدد الزوار، ويلعب دوراً مهماً في استقطاب السياح من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص والعالم بشكل عام.

وينطلق في الفترة بين 7 و9 من أكتوبر معرض السيارات «أوتو موتو شو»، أما في الفترة بين 10 أكتوبر و12 من الشهر نفسه، فينطلق المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر، حيث تركز النسخة السابعة من المعرض على عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية الرائدة، وتعزيز الأعمال والعلاقات والشراكات بين الشركات العاملة في أربعة قطاعات، هي الأمن الوطني، والأمن السيبراني، والشرطة وجهات إنفاذ القانون، وحماية المنشآت الحيوية. كما سيتضمن الحدث ثلاثة مؤتمرات مصاحبة، تشمل مؤتمر مستقبل العمل الشرطي، ومؤتمر الأمن الوطني السيبراني، ومؤتمر درء مخاطر التحول الرقمي الوطني.

القطاع الصحي

وفي القطاع الصحي والطبي، تنطلق في الفترة بين 13 إلى 16 من أكتوبر الجمعية الدولية لمرض السكري لدى الأطفال والمراهقين، أما في الفترة بين 23 و26 من أكتوبر، فينطلق مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة.

وحول القطاع التجاري، ينطلق مؤتمر الاتحاد العالمي لأسواق البيع بالجملة في الفترة بين 19 و21 من أكتوبر المقبل، بينما ينطلق في 9 إلى 13 من نوفمبر معرض المجوهرات والساعات، وفي قطاع التعليم ينطلق معرض نجاح أبوظبي، وذلك خلال شهر أكتوبر.

معرض «أديبك»

وتشهد العاصمة واحداً من أكبر المعارض والفعاليات الدولية المتخصصة في قطاع الطاقة، حيث ينطلق في الفترة بين 31 أكتوبر و3 من نوفمبر، معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، الذي عزز مكانته منتدى عالمياً رائداً لإطلاق عملية تحول واقعية وتدريجية على مستوى قطاع الطاقة.

ويستعرض «أديبك» الإجراءات الرامية لتحقيق الحياد المناخي ويعزز فرص التعاون بين صانعي السياسات وصنّاع القرار ورواد قطاع الطاقة والأعمال والمبتكرين على مستوى العالم، لدعم تطوير نظام طاقة مستدام وآمن ومنخفض التكلفة. ويوفر المؤتمر منصةً لتبادل الأفكار ومناقشة أحدث التحديات العالمية التي تؤثر على أسواق الطاقة، وبين 14 إلى 16 من نوفمبر ينطلق معرض توظيف.

كونجرس الإعلام

وفي الفترة بين 15 و17 من نوفمبر ينطلق الكونجرس العالمي للإعلام، أما في الفترة بين 21 و24 من نوفمبر فينطلق معرض الخليج الدولي للزهور والحدائق، وفي 24 إلى 27 من نوفمبر ينطلق معرض أبوظبي الدولي للقوارب.

أما في شهر ديسمبر، فينطلق في الفترة بين 6 و8 ديسمبر معرض أبوظبي الدولي للأغذية، وبين 6 و12 من ديسمبر ينطلق معرض العطور الدولي، وفي الفترة بين 6 و8 ديسمبر ينطلق معرض أبوظبي الدولي للتمور، وفي 7 إلى 11 من ديسمبر ينطلق مؤتمر الأساليب التجريبية في معالجة اللغة الطبيعية، وفي الفترة بين 17 و18 من ديسمبر، ينطلق معرض أبوظبي للياقة البدنية.

«فورمولا 1»

وبحسب الموقع الإلكتروني «زوروا أبوظبي»، تنطلق فعاليات الحدث الرياضي المهم سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1 لعام 2022 في جزيرة ياس وعلى حلبة مرسى ياس ما بين 18 و20 نوفمبر، حيث سيشهد إقبالاً هائلاً عالمياً ومحلياً من محبي هذه الرياضة، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية المصاحبة له، أما في 24 من نوفمبر، فيقدم التينور العالمي أندريا بوتشيلي حفلاً في حديقة الاتحاد في 24 نوفمبر المقبل.

وفي الفترة بين 28 من أكتوبر المقبل وحتى 31 من يناير المقبل، ينطلق مهرجان الظفرة بدورته ضمن موسم مزاينات الإبل في إمارة أبوظبي، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وتنعقد في الفترة بين 23 و25 من أكتوبر القمة الثقافية 2022 في منارة السعديات بأبوظبي.

فعاليات ترفيهية

وتنشط الفعاليات في «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس، حيث ستشهد استضافة فعاليات دولية رياضية وموسيقية وفنية وفعاليات خاصة للأطفال، وسط إطلاق باقات مميزة تشمل الإقامة الفندقية.

ففي 29 من سبتمبر الجاري تستضيف حفل للفرقة الموسيقية «ويست لايف» الشهيرة، وفي 6 من أكتوبر، تنطلق مباريات دوري كرة السلة الأميركية للمحترفين في أبوظبي 2022 بمباراتين تمهيديتين قبل بداية الموسم، وتجمع فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس يومي 6 و8 أكتوبر المقبل، في صالة «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي، وذلك للمرة الأولى في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

عروض «ديزني»

حول فعاليات الأطفال في «الاتحاد أرينا»، ينطلق عرض «ديزني» على الجليد «ميكي والأصدقاء» بين 12 و16 أكتوبر المقبل، حيث يشارك في الفعالية المميزة مجموعة من شخصيات برنامج «ديزني ليجندز»، وبدءاً من 16 نوفمبر ولغاية 10 ديسمبر، ينطلق في «الاتحاد أرينا» عرض «الأسد الملك» من إنتاج شركة ديزني للمرة الأولى في المنطقة.

وفي 22 من أكتوبر، ينطلق حدث «يو إف سي 280» أوليفرا ضد مخاتشيف، حيث أعلنت «يو إف سي» ودائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي عودة أسبوع أبوظبي للتحدي من 17 إلى 23 من أكتوبر المقبل.

أما في 29 من أكتوبر المقبل، فينطلق الحفل المباشر لـ «أي أر.رحمان» وهو أشهر الموسيقيين في صناعة الترفيه الهندية، وفي 17 إلى 18 ديسمبر المقبل، ينطلق الحدث الرياضي الأكبر حيث تتنافس 8 فرق للرياضة الإلكترونية.