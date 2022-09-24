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الاقتصادي

2.6 مليون نزيل في فنادق أبوظبي بإيرادات 3 مليارات درهم

مواطنو الإمارات يستحوذون على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة (أرشيفية)
25 سبتمبر 2022 01:15

أبوظبي (وام)

استقبلت فنادق أبوظبي 2.6 مليون نزيل فندقي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنمو 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.  وأظهرت بيانات دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أن فنادق أبوظبي سجلت معدلات إشغال بنسبة 69% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة بنسبة 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين سجل متوسط الإقامة الفندقية للنزلاء نحو 3.1 ليلة للنزيل الواحد. 
بحسب البيانات، زادت الإيرادات الفندقية إلى 3 مليارات درهم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بارتفاع نسبته 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2021. 
وذكرت بيانات الدائرة أنّ متوسط سعر الغرفة في فنادق العاصمة بلغ 318 درهماً خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ متوسط الإيرادات للغرفة المتاحة 219 درهماً عن الفترة نفسها بزيادة بنسبة 19%. 
واستحوذ مواطنو دولة الإمارات على النصيب الأكبر من نزلاء فنادق العاصمة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بحصة تبلغ 30% أو ما يعادل 771 ألف نزيل. وعلى صعيد الجنسيات غير الإماراتية، حلّت الجنسيات الهندية في الصدارة بحصة 12% أو ما يوازي 299 نزيلاً بزيادة بنسبة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ثم الفلبين ومصر وبريطانيا والسعودية بحصة 4% لكل سوق بواقع 112 ألف نزيل فلبيني و107 آلاف نزيل مصري بنمو 7% و105 آلاف نزيل بريطاني بزيادة 97% و101 ألف نزيل سعودي بارتفاع 500%. 
وجاءت باكستان في المركز السادس بواقع 78 ألف نزيل بنمو 20%، ثم الولايات المتحدة الأميركية 70 ألف نزيل بزيادة 56%، والأردن 60 ألف نزيل بارتفاع 4%، وسلطنة عمان 51 ألف نزيل بزيادة 282%، وفرنسا 46 ألف نزيل بنمو 117%. 
وبحسب بيانات الدائرة، حققت فنادق الخمس نجوم نمواً في عدد النزلاء بنسبة 34% إلى 1.134 مليون نزيل خلال 8 أشهر، وبلغ متوسط الإشغال 61% بنمو بنسبة 4%، فيما سجلت فنادق الـ4 نجوم زيادة في عدد النزلاء بنسبة 16% إلى 804 آلاف نزيل وبلغ متوسط الإشغال 78% بارتفاع بنسبة 3%. وارتفع عدد نزلاء الفنادق من فئات النجمة الواحدة، والنجمتين والثلاث نجوم بنسبة 18% إلى 391 ألف نزيل في 8 أشهر، كما ارتفع متوسط الإشغال بنسبة 1% إلى 73%، وسجلت الشقق الفندقية نمواً بنسبة 12% بعدد النزلاء إلى 244 ألف نزيل، وارتفع متوسط الإشغال إلى 78%. 

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مدينة أبوظبي
استحوذت مدينة أبوظبي على النصيب الأكبر من نزلاء الفنادق بواقع 2.253 مليون نزيل خلال 8 أشهر بنمو بنسبة 25%، فيما بلغ عدد نزلاء فنادق منطقة العين نحو 236 ألف نزيل بزيادة 9%، ووصل عدد نزلاء فنادق منطقة الظفرة لنحو 84 ألف نزيل بارتفاع بنسبة 15%.

أبوظبي
فنادق أبوظبي
دائرة الثقافة والسياحة
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