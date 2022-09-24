الإمارات تطالب بالحفاظ على نظام تجاري عالمي مرن

إندونيسيا (الاتحاد)

جددت دولة الإمارات التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية لتعزيز النظام التجاري العالمي من خلال الأولويات التي وضعتها مجموعة العشرين والمتعلقة بمجالات التجارة والاستثمار، مؤكدة أهمية الحفاظ على نظام تجاري عالمي مرن قادر على التعامل مع التحديات والمتغيرات الراهنة والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.

جاء ذلك لدى مشاركة الدولة في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، الذي استضافته بالي في إندونيسيا مؤخراً.

وترأس وفد دولة الإمارات المشارك في هذه الاجتماعات معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عبد الله سالم عبيد الظاهري سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان، وجمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد.

وخلال الاجتماعات، تم عرض التجربة الناجحة لدولة الإمارات، ضمن تجارب أخرى لدول أعضاء في مجموعة العشرين، ضمن دراسة بحثية بعنوان «تعزيز الاستثمار من أجل التنمية المستدامة - خلاصة وافية لممارسات سياسات مجموعة العشرين». وباعتبارها نموذجاً يحتذى به، سلطت الدراسة الضوء على أهداف التنمية الطموحة للدولة والاستراتيجيات الشاملة لتحقيق اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للدولة في مجال الاستثمار الأجنبي الصادر والوارد.

واتفق المشاركون في أعمال الاجتماع الختامي لوزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين على وضع آليات محددة للتعامل من 6 أولويات تتضمن: عملية الإصلاح في منظمة التجارة العالمية، ودور النظام التجاري العالمي في دعم أهداف التنمية المستدامة، والاستجابة المستقبلية للتجارة والاستثمار والصناعة للتعامل مع حالات الأوبئة العالمية، والتجارة الرقمية وسلاسل القيمة العالمية، وتحفيز الاستثمار المستدام من أجل الانتعاش الاقتصادي العالمي، والتصنيع المستدام والشامل عبر جيل الصناعة 4.0. ومن جانبه، أشاد معالي الدكتور ثاني الزيودي، بالجهود الكبيرة التي تبذلها إندونيسيا بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمجموعة العشرين في إدارة عمل المجموعة من خلال إثراء الحوار القائم بين دول المجموعة للتعامل مع التحديات التي تواجه النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وركز معاليه، خلال مداخلاته في اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق تعاون دولي فعّال في عدد من القضايا الرئيسة لتحفيز التدفق التجاري والاستثماري بين دول العالم، باعتبار ذلك الضمانة الأكبر لدعم جهود تعافي الاقتصاد العالمي وعودته وتحقيق التنمية والنمو المستدام. وأعرب معاليه عن ترحيب دولة الإمارات باعتماد البيان الختامي لاجتماعات وزراء التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين، معرباً عن ثقته أن الأولويات الستة التي ركز عليها البيان سوف تساهم في استمرار تعافي الاقتصاد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأكد الزيودي أن دولة الإمارات ستواصل القيام بدورها في المساعدة على تعزيز التعاون وبناء توافق عالمي في القضايا التي تؤثر على حركة التجارة الدولية، انطلاقاً من التزام الدولة بالعمل المشترك لبناء اقتصاد عالمي أقوى وأكثر استدامة وازدهاراً بما يعود بالنفع على جميع الشعوب والدول.

وفي كلمته، خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الوزارية، ركز معاليه على أهمية دعم وتحفيز نظام التجارة العالمية متعددة الأطراف كطريقة ليس فقط لتأمين النمو المستدام للاقتصاد العالمي على المدى الطويل، بل للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة والمستقبلية مثل اضطراب سلاسل التوريد وارتفاع معدلات التضخم.

وفي سياق متصل، عقد معالي الدكتور ثاني الزيودي لقاءات وزارية عدة على هامش اجتماعات وزراء التجارة والاستثمار في مجموعة العشرين، كان أبرزها مع معالي بيوش جويال وزير التجارة والصناعة وشؤون المستهلك والأغذية والتوزيع العام والمنسوجات في الهند، حيث ناقش الوزيران الفوائد الهائلة التي تحققها اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند لاقتصادي الدولتين ومساهمتها -بعد أن دخلت حيز التنفيذ في مطلع مايو الماضي- في تحفيز التبادل التجاري والاستثماري بما يحقق الازدهار المشترك والنمو المستدام، وتطرقا إلى انعكاساتها الإيجابية على إنعاش التجارة البينية بشكل قياسي. كما التقى معالي ثاني الزيودي مع معالي ذو الكفل حسن، وزير التجارة في جمهورية إندونيسيا، وبحثا آخر تطورات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإندونيسيا والتي جرى توقيعها مطلع يوليو الماضي وتدخل حيز التنفيذ قريباً.

اللقاءات المنفصلة

عقد معالي الزيودي اجتماعات مماثلة مع كل من معالي جان كيم يونغ، وزير التجارة والصناعة في سنغافورة، ومعالي أوتا فوساي، وزيرة دولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، ومعالي داميان أوكونور، وزير التجارة ونمو الصادرات في نيوزيلندا، ومعالي بان سوراساك، وزير التجارة في كمبوديا ورئيس اللجنة الوزارية لمجموعة الآسيان، وناقش معاليه مع الوزراء الثلاثة، خلال هذه اللقاءات المنفصلة، سبل تعزيز التعاون المشترك، وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دولة الإمارات والدول الثلاث.