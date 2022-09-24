1750 شركة تشارك في «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس ومؤسس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» ودبي للطاقة الشمسية، عن مشاركة 1750 شركة من 55 دولة في الدورة الرابعة والعشرين من المعرض الذي تنظمه الهيئة من 27 إلى 29 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار معالي الطاير إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي.

وأضاف معالي الطاير: «يأتي تنظيم معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد الأخضر ووجهة مفضلة لتنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والمؤتمرات والمعارض العالمية، فعلى مدى 23 عاماً رسخ «ويتيكس» مكانته كأحد أهم وأكبر المعارض المتخصصة.

وأكد معالي الطاير أن المعرض يتيح الفرصة للشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة للوصول إلى آلاف العارضين والمشاركين والمسؤولين وصناع القرار لعقد الصفقات وبناء الشراكات، فضلاً عن التعرف إلى احتياجات السوق، لا سيما في ظل الزيادة الكبيرة في مشاريع الطاقة المتجددة والنظيفة في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام، كما يوفر ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية منصة فريدة للمستثمرين لبناء علاقات تجارية والتواصل مع صناع القرار في العديد من القطاعات. إضافة إلى ذلك، يتيح المعرض الفرصة للزوار للاستفادة من جدول الأعمال الحافل بالندوات وورش العمل المتخصصة. ويتزامن معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022» مع الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» التي تنظمها المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين يومي 28 و29 سبتمبر 2022 تحت شعار «قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خريطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني»، بمشاركة نخبة من المسؤولين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.