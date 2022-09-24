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«طيران الإمارات» تختتم مؤتمرها التجاري بدبي

«طيران الإمارات» تختتم مؤتمرها التجاري بدبي
25 سبتمبر 2022 01:15

دبي (وام)

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اختتمت «طيران الإمارات» مؤتمرها حول إدارة العمليات التجارية الذي استمر يومين في دبي بحضور أكثر من 300 من قادتها ومديريها التنفيذيين على الصعيدين العالمي والمحلي. 
وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة جانباً من جلسات وفعاليات المؤتمر. 
واشتمل المؤتمر -الذي عقد تحت شعار «معاً إلى الأمام»- على جلسات ملهمة رسمت استراتيجية «طيران الإمارات» القوية حول الأسطول والوجهات والمنتجات والنمو المتوقع خلال الفترة المقبلة. 
وأدلى المتحدثون في المؤتمر بآرائهم في مجال الطيران والسياحة والاقتصاد، بمن فيهم هلال سعيد المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وأرجون فير سينغ شريك «آرثر دي. ليتل» للخدمات المالية ونوال كيه تانيجا مستشارة ومؤلفة في مجال الطيران. 
وقال عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»: «استطعنا تثبيت أقدامنا على مسار النمو الهائل في القطاع، حيث شكّل المؤتمر إحدى أكبر منصاتنا لحشد قادتنا ومديرينا التنفيذيين، الذين هم أيضاً سفراء العلامة التجارية لـ(طيران الإمارات) ودبي على مستوى العالم وتم إطلاق العديد من المبادرات المثيرة على مدى العامين الماضيين، وذلك بفضل قيادتنا القوية ذات الرؤية المستقبلية». 
وشهدت فعاليات المؤتمر كلمات رئيسية من مسؤولين في القطاع والعديد من العروض التقديمية ومقاطع الفيديو والمناقشات وورش العمل وغيرها. 

طيران الإمارات
دبي
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