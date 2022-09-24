«سياحة أبوظبي» تدعو المنشآت الفندقية التعاون مع «الهلال الأحمر»

رشا طبيله (أبوظبي)

دعت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي المنشآت الفندقية والسياحية للمشاركة والتنسيق مع هيئة الهلال الأحمر بشأن مشروع حفظ النعمة والاستفادة في جوانب الغذاء وكل ما يتعلق بالأثاث والكساء وأية تبرعات أخرى، والتي يقصد من خلالها توزيع تلك المواد على الفئات المستهدفة من المحتاجين والأسر المتعففة والتقليل من كمية الهدر البيئي بناء على اتفاق المنشآت الفندقية والسياحية.

ويأتي ذلك من حرص الدائرة على نشر القيم المجتمعية والعطاءات الخيرية التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات والجهات والمنشآت العاملة في الدولة.

وحثت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي في تعميم أصدرته على موقعها الإلكتروني، أن جميع المعنيين على المساهمة في مثل هذه المبادرات لما تجسده من معاني التكاتف المجتمعي وترسيخ قيم الخير والعطاء، حيث أنّ المشروع يقدم للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى معيشتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية.

