«أدنيك»: 12 فعالية تقام لأول مرة في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

يشهد قطاع المعارض والمؤتمرات والفعاليات في أبوظبي عودة قوية لتتجاوز معدلات ما قبل جائحة (كوفيد-19)، وذلك مع نجاح مجموعة «أدنيك» في استقطاب مجموعة بارزة من الفعاليات العالمية الكبرى من بينها 12 فعالية تقام لأول مرة في إمارة أبوظبي ومنطقة الشرق الأوسط، لتشكل ما نسبته 57% من إجمالي الفعاليات التي يستضيفها المركز في الشهور الأربعة الأخيرة من العام الحالي.

وارتفعت عدد المعارض الذي يتم تنظيمها واستضافتها في مركز أبوظبي الوطني للمعارض مع نهاية العام الحالي بنسبة 16% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2019، وهي الفترة التي سبقت تبعات جائحة «كوفيد 19» على قطاع صناعة المعارض والفعاليات العالمية، كما ستشهد ذات الفترة زيادة المساحة المخصصة للعروض بنسبة 11% وذلك في الأشهر الأربعة الأخيرة من عام 2022.

ويتزامن ازدياد الطلب من قبل منظمي الفعاليات من مختلف دول العام مع قرب تدشين أكبر قاعة متخصصة للمعارض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مساحة 10 آلاف متر مربع بمنطقة المارينا المقابلة للمركز.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تندرج هذه النجاحات التي استطاعت مجموعة أدنيك تحقيقها ضمن الجهود التي تقوم بها لتحويل التحديات إلى فرص، وذلك في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تدعم خطط التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، وفق تطلعات قيادتنا الرشيدة للأعوام الخمسين المقبلة، وذلك عبر المساهمة الفاعلة في خلق اقتصاد مستدام، وتوفير منصات تعزز نقل وتوطين المعرفة المتقدمة في الدولة، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة لقطاع سياحتي الأعمال والترفيه في المنطقة».