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الاقتصادي

سهيل المزروعي: «براكة» تعزز مسيرة الإمارات نحو الطاقة الآمنة

سهيل المزروعي
24 سبتمبر 2022 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية أن بدء تشغيل الوحدة الثالثة من محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة تسهم في تحقيق أحد أهم أهداف رؤية الإمارات واستراتيجيتها الخاصة بقطاع الطاقة من خلال القيام بدور أساسي في مواجهة ظاهرة التغير المناخي وتعزيز مسيرة الانتقال إلى مصادر طاقة آمنة وصديقة للبيئة. وقال معاليه بهذه المناسبة إن محطات براكة تسهم على نحو رئيس في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة في الدولة كما تؤدي دوراً فعالاً في الحفاظ على إمدادات الطاقة واستدامتها حيث تعد المحطات استثماراً طويل الأجل لتنويع محفظة الطاقة وزيادة الاعتماد على النظيفة منها والتي تُعد أحد الأصول الجيوسياسية الرئيسة مستقبلاً إلى جانب دورها في توفير الغاز الطبيعي المسال لغايات التصدير وزيادة التمويلات الوطنية لاجتذاب الاستثمارات العالمية لدعم التطوير الاقتصادي. وأشار إلى أن العديد من دول العالم بدأت التركيز على تطوير الطاقة النووية لمواجهة التحديات الخاصة بأمن الطاقة وتبعات التغير المناخي، الأمر الذي يؤكد نجاح الاستراتيجية الإماراتية التي تستشرف المستقبل عبر إعداد الخطط الاستباقية، إذ يهدف البرنامج النووي السلمي الإماراتي إلى تحقيق أهداف حكومة الدولة والخاصة بتأمين الطاقة واستدامتها. 

سهيل المزروعي
الإمارات
براكة
محطة براكة للطاقة النووية
محطة براكة
محطات براكة
مشروع براكة للطاقة النووية
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