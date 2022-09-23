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25 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في 5 جلسات

الأسهم المحلية استقطبت سيولة بنحو 17.5 مليار درهم خلال أسبوع (أرشيفية)
24 سبتمبر 2022 01:17

أبوظبي (وام)

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ربح سوق أبوظبي للأوراق المالية ما يقرب من 25 مليار درهم خلال تداولات الأسبوع الماضي بدعم رئيس من مكاسب سهمي «العالمية القابضة» و«طاقة». 
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المحلية المدرجة إلى 2.818 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.254 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي و564.6 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي. واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 17.5 مليار درهم خلال الأسبوع موزعة بواقع 15.7 مليار درهم في سوق أبوظبي و1.79 مليار درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 4.3 مليار سهم عبر تنفيذ ما يربو على 108.9 ألف صفقة. وشهد سوق أبوظبي خلال تداولات الأسبوع الماضي تنفيذ صفقات كبيرة بقيمة 6.26 مليار درهم علي نحو 1.39 مليار سهم من خلال 21 صفقة شملت أسهم «أدنوك للحفر» و«ايبيكس للاستثمار» و«فيرتيغلوب» و«حياة للتأمين». وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنهاية الأسبوع عند مستوى 10004.61 نقطة، فيما وصل مؤشر فؤتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» إلى مستوى 10025.68 نقطة، فيما بلغ مؤشر سوق دبي العام مستوى 3408.95 نقطة. وتعززت القيمة السوقية لسوق أبوظبي بارتفاع سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.96% مع تصدره المرتبة الثانية في قائمة الأكثر نشاطاً بسيولة جاوزت 1.5 مليار درهم، فيما صعد سهم «طاقة» بنسبة 22.3% بسيولة تخطت 1.4 مليار درهم، فيما تصدر «ايبيكس للاستثمار» النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 5.86 مليار درهم شملت صفقات كبيرة بقيمة 5.7 مليار درهم. وارتفعت أيضا أسهم «موانئ أبوظبي» 11.1% و«دانة غاز» 8.2% و«ملتيبلاي» 6.45% و«فيرتيغلوب» 4.9% و«بروج» 0.68% مع موافقة الجمعية العمومية على توزيع دفعة من الأرباح المؤقتة لعام 2022 بقيمة 1.2 مليار درهم بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد. وفي سوق دبي، ارتفع «دبي الإسلامي» بنسبة 0.5% و«أملاك للتمويل» 2.4% و«تكافل الإمارات» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 6.8% و«امانات القابضة» 2.15%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بعد استقطابه سيولة بنحو 782.2 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» جاذباً 241.9 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بنحو 116.5 مليون درهم.

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