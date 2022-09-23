إطلاق إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية 29 سبتمبر الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت المبادرة العالمية لمستقبل السلامة الصناعية، المبادرة المشتركة بين كل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومؤسسة لويدز ريجستر والقمة العالمية للصناعة والتصنيع، تعاونها مع «مركز السياسات الصناعية في جامعة كامبريدج» (CIIP)، لاستضافة كبار الخبراء والمسؤولين وقادة الصناعة من مختلف أنحاء العالم بهدف وضع المعايير الرئيسة لإعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، إعلان المبادئ الأول من نوعه عالميًا.

وسيقدم إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية، المقرر إطلاقه في 29 سبتمبر 2022 خلال النسخة الأولى من GMIS America، خطة عمل واضحة تمكن الحكومات والشركات الصناعية والمجتمع المدني من التصدي للتحديات العالمية للسلامة الصناعية.

وقال برناردو كالزاديلا سارمينتو، مدير إدارة الإنتاج العادل والمعايير المستدامة والتجارة في اليونيدو: «يتسبب عدم الالتزام بتطبيق معايير السلامة الصناعية بمخاطر كبيرة على المستويين البشري والمالي».

وأضاف: «مع تزايد توظيف الشركات الصناعية للتقنيات الحديثة أصبحنا نواجه مخاطر جديدة تهدد سلامة العاملين في المنشآت الصناعية».

ومن جانبه، قال دوغلاس رامزي، الشريك الإداري لشركة «أكسيال غلوبال أدفايزر»: «أسهم التوجه المتسارع للشركات الصناعية في توظيف التقنيات الرقمية في ظهور مخاطر جديدة وغير متوقعة تتعلق بصحة العمال وسلامتهم والضغوطات المختلفة التي يتعرضون لها».

وقالت الدكتورة روث بومفري، الرئيس التنفيذي لمؤسسة لويدز ريجستر: «يرتبط توظيف التقنيات الجديدة في ظهور مخاطر جديدة تتطلب حلولًا وإجراءات مبتكرة للتعامل معها والاستفادة منها. وكما اتضح لنا في ورشة العمل هذه، والتي جمعت مسؤولين من مختلف المنظمات والجهات ذات العلاقة من جميع أنحاء العالم، فإنه من الضروري أن تكون الحلول المقترحة ذات كفاءة وفاعلية في كافة البيئات الصناعية».

ومن المقرر إطلاق إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية في النسخة الافتتاحية من GMIS America، والتي ستعقد في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، في الفترة ما بين 28 - 30 سبتمبر 2022.

وفي هذا الصدد، قال نمير حوراني، المدير التنفيذي للجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: «سيسهم إطلاق إعلان المبادئ العالمي للسلامة الصناعية خلال GMIS America في توحيد الجهات ذات العلاقة من مختلف القطاعات والتخصصات بهدف توفير بيئة عمل أكثر أمانًا وسلامة في المنشآت الصناعية.