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الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى منذ 37 عاماً

الجنيه الإسترليني عند أدنى مستوى منذ 37 عاماً
23 سبتمبر 2022 15:38

تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاماً، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم الخارج عن السيطرة.
انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1,1170 دولاراً، وهو أضعف مستوى له منذ مطلع العام 1985، بعدما رفع بنك انجلترا الخميس تكاليف الاقتراض بـ50 نقطة أساس. وأعقب ذلك زيادة أعلنها الاحتياطي الفدرالي الأربعاء بثلاثة أرباع النقطة، وسط توقعات بزيادات إضافية.
كما ارتفع الدولار مقابل اليورو الذي بلغ 0,9753 دولاراً، في انخفاض غير مسبوق للعملة الأوروبية الموحدة منذ عشرين عاماً.

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المصدر: وكالات
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