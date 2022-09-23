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الذهب يفقد بريقه أمام قوة الدولار

سبائك من الذهب
23 سبتمبر 2022 12:58

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.13 دولار لتصل إلى 1669.2 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.25% تعادل 4.15 دولار لتصل إلى 1677 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.15% إلى 19.58 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.82% إلى 896.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 1.31% إلى 2147.27 دولار. 

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المصدر: وام
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