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الذهب يفقد بريقه أمام قوة الدولار
سبائك من الذهب
23 سبتمبر 2022 12:58
تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتفقد أكثر من دولارين في المعاملات الفورية.
ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.13% أو ما يعادل 2.13 دولار لتصل إلى 1669.2 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "08:52 صباحاً بتوقيت الإمارات".
وهبطت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.25% تعادل 4.15 دولار لتصل إلى 1677 دولار للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة بنسبة 0.15% إلى 19.58 دولار للأوقية، بينما نزل البلاتين بنسبة 0.82% إلى 896.45 دولار، في حين انخفض البلاديوم بنحو 1.31% إلى 2147.27 دولار.
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