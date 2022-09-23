السبت 24 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

"بروج" توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 1.2 مليار درهم

"بروج" توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 1.2 مليار درهم
23 سبتمبر 2022 09:18

أعلنت شركة بروج بي ال سي - إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة - اليوم عن موافقة الجمعية العمومية على توزيع دفعة من الأرباح المؤقتة لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار أميركي /1.2 مليار درهم/، بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد.

وسيتم توزيع الأرباح المؤقتة على المساهمين المسجلين في 3 أكتوبر 2022 وتعتبر الدفعة الأولى من إجمالي الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2022 والتي تبلغ 975 مليون دولار أميركي /3.6 مليار درهم/، بما يساوي 11.91 فلس للسهم الواحد.

تعكس توزيعات الأرباح المؤقتة الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022. ويعكس هذا الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من العام والموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة إمكانات الشركة القوية من الناحية التشغيلية والتجارية التي تعززت بعد تحقيقها رقماً قياسياً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2022.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لبروج: "تلتزم بروج بتوفير قيمة استثنائية للمساهمين.  لقد أعلنت بروج عن نتائج نصف سنوية قوية محققة نمواً مزدوجا في الإيرادات، إضافة إلى نمو كبير في حجم مبيعاتها وتوليد تدفقات نقدية قوية.

نحن متفائلون بالنمو الذي ستشهده الشركة مستقبلاً وسنواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا المستندة على موادنا المتنوعة وحلولنا المبتكرة التي تتميز بتأثيرها الإيجابي على المجتمع."  وفي تقريرها الأول عن أرباحها المالية للنصف الأول من عام 2022، أعلنت بروج عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي /12.7 مليار درهم/، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6% وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1%. كما شهدت بروج نمواً في طاقتها الإنتاجية الإجمالية بنسبة 6.9% على أساس سنوي مع تشغيل وحدتها الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 /"B1"/ خلال الربع الأول من العام، مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.

أخبار ذات صلة
25 مليار درهم مكاسب سوق أبوظبي في 5 جلسات
8.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
المصدر: وام
بروج
سوق أبوظبي للأوراق المالية
آخر الأخبار
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
عربي ودولي
زيلينسكي يحضّ العالم على إدانة «الاستفتاءات الزائفة»
اليوم 08:27
السمكة هي من نوع قرش "الغولبن"
دنيا
صياد يعثر على كائن بحري غريب
اليوم 09:44
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
الرياضي
البرازيل تطلق «صافرة الإنذار»!
اليوم 12:30
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
الإمارات
شرطة أبوظبي تخفض السرعة في شارع الشيخ زايد "شارع القرم"
اليوم 12:28
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
عربي ودولي
عاصفة تهدد عملية إطلاق الصاروخ العملاق إلى القمر
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©