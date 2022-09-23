"بروج" توزع أرباحاً مؤقتة بقيمة 1.2 مليار درهم

أعلنت شركة بروج بي ال سي - إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة - اليوم عن موافقة الجمعية العمومية على توزيع دفعة من الأرباح المؤقتة لعام 2022 بقيمة 325 مليون دولار أميركي /1.2 مليار درهم/، بما يساوي 3.97 فلس للسهم الواحد.
وسيتم توزيع الأرباح المؤقتة على المساهمين المسجلين في 3 أكتوبر 2022 وتعتبر الدفعة الأولى من إجمالي الأرباح المتوقعة للسنة المالية 2022 والتي تبلغ 975 مليون دولار أميركي /3.6 مليار درهم/، بما يساوي 11.91 فلس للسهم الواحد.
تعكس توزيعات الأرباح المؤقتة الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من عام 2022 وتوقعاتها للفترة المتبقية من عام 2022. ويعكس هذا الأداء المالي القوي لشركة بروج خلال النصف الأول من العام والموافقة على توزيع الأرباح المؤقتة إمكانات الشركة القوية من الناحية التشغيلية والتجارية التي تعززت بعد تحقيقها رقماً قياسياً في طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في سوق أبوظبي للأوراق المالية في شهر يونيو 2022.
وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لبروج: "تلتزم بروج بتوفير قيمة استثنائية للمساهمين. لقد أعلنت بروج عن نتائج نصف سنوية قوية محققة نمواً مزدوجا في الإيرادات، إضافة إلى نمو كبير في حجم مبيعاتها وتوليد تدفقات نقدية قوية.
نحن متفائلون بالنمو الذي ستشهده الشركة مستقبلاً وسنواصل التركيز على تنفيذ استراتيجيتنا المستندة على موادنا المتنوعة وحلولنا المبتكرة التي تتميز بتأثيرها الإيجابي على المجتمع." وفي تقريرها الأول عن أرباحها المالية للنصف الأول من عام 2022، أعلنت بروج عن زيادة في الإيرادات بنسبة 16.4% لتصل إلى 3.5 مليار دولار أمريكي /12.7 مليار درهم/، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك بفضل نمو حجم المبيعات بنسبة 8.6% وارتفاع متوسط سعر الطن بنسبة 4.1%. كما شهدت بروج نمواً في طاقتها الإنتاجية الإجمالية بنسبة 6.9% على أساس سنوي مع تشغيل وحدتها الخامسة الجديدة لإنتاج البولي بروبيلين بكامل طاقتها واستكمال الصيانة الدورية الشاملة لمصنع بروج 1 /"B1"/ خلال الربع الأول من العام، مما ساهم في تحقيق نمو بنسبة 8.6% على أساس سنوي في أحجام المبيعات الإجمالية.