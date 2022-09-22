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الناقلات الوطنية تعزز رحلاتها إلى السعودية

الناقلات الوطنية تعزز رحلاتها إلى السعودية
23 سبتمبر 2022 00:54

أبوظبي (وام)

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عززت الناقلات الوطنية لدولة الإمارات رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية على مدار السنوات الماضية في خطوة تستهدف مواكبة طلب العملاء والنمو المطرد لحركة الطيران بين البلدين في ظل العلاقات التاريخية المتجذرة والروابط الاقتصادية والثقافية الراسخة التي تربط القيادتين والشعبين الشقيقين. 
وقالت الناقلتان الوطنيتان «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات»، أنهما تسيّران نحو 114 رحلة أسبوعية إلى 4 وجهات في المملكة العربية السعودية، فيما تسير «فلاي دبي» رحلاتها إلى 10 وجهات، وتصل «العربية للطيران» إلى 9 وجهات، بينما تسير «ويز إير أبوظبي» رحلاتها إلى وجهة واحدة فقط وهي الدمام. 
وذكرت «الاتحاد للطيران» و«طيران الإمارات» أن رحلاتهما إلى المملكة العربية السعودية تصل إلى وجهات رئيسة وهي جدة الرياض والمدينة المنورة والدمام، موزعة بواقع 67 رحلة أسبوعية لـ«طيران الإمارات» من خلال طائرات «بوينغ-777» و47 رحلة لـ«طيران الاتحاد». 
وأوضحت «الاتحاد للطيران» انها من المقرر ان تقوم بزيادة رحلاتها إلى المملكة إلى 55 رحلة أسبوعياً اعتباراً من 30 أكتوبر وحتى 15 يناير القادم مع استئناف الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة. 
وذكرت «الاتحاد للطيران» انها تسيّر رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية اعتباراً من عام 2005، ومنذ ذلك الحين سافر أكثر من 12 مليون مسافر، مشيرة إلى انه خلال السنوات الخمس الماضية سافر نحو 1.7 مليون مسافر من وإلى جدة، مما يجعلها أكثر الوجهات إشغالاً للاتحاد للطيران في المملكة، تليها الرياض بـ1.4 مليون مسافر خلال الفترة ذاتها. 
وأشارت «الاتحاد» إلى أن رحلاتها إلى الدمام والرياض على متن طائرة إيرباص «A321» بسعة 196 مقعداً، وطائرة إيرباص «A320» بسعة 185 مقعداً، فيما تسير الرحلات إلى جدة على طائرة «بوينغ 787-9» بسعة 290 مقعداً، وطائرة «بوينغ 787-10» بسعة 327 مقعداً بالإضافة إلى طائرة إيرباص «A321» و«A320» بسعة 196 و185 على التوالي. من جانبها، قالت «فلاي دبي» إنها تسير رحلاتها إلى 10 وجهات في المملكة العربية السعودية وهي: الرياض، وجدة، والدمام، وتبوك، والقصيم، وابها، وينبع، وحائل، المدينة المنورة، والطائف.  
وأوضحت «العربية للطيران» أنها تسير رحلاتها إلى 9 وجهات في المملكة العربية السعودية وهي جدة، الرياض، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وينبع، والجوف، والقصيم، وحائل.

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