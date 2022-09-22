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الاقتصادي

5 ملايين مقعد مجدول على رحلات الطيران بالدولة

5 ملايين مقعد مجدول على رحلات الطيران بالدولة
23 سبتمبر 2022 00:49

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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ارتفعت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي لتصل إلى 5.07 مليون مقعد مجدول، وفقاً لبيانات مؤسسة «أو أيه جي» التي أظهرت إضافة 1.25 مليون مقعد جديد خلال الأسبوع الجاري، ما يعكس الزخم المتواصل في تعافي قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات واستعادته لنحو 85% من مستوياته قبل جائحة كوفيد-19.
وبحسب البيانات، حافظت الإمارات على مركزها 18 عالمياً والأول إقليمياً بين قائمة أكبر 20 سوقاً في السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران هذا الأسبوع، وهي القائمة التي تصدرتها الولايات المتحدة والصين والهند.
وأظهرت البيانات أن السعة المقعدية المجدولة في مطارات الدولة للأسبوع، الذي بدأ في 19 سبتمبر الجاري، ارتفعت بنسبة 1.4% عن الأسبوع السابق، الذي بلغت السعة خلاله نحو 1.24 مليون مقعد، وبزيادة بأكثر من 65% عن الأسبوع ذاته من شهر سبتمبر من العام الماضي، لكنها مازالت أقل بنسبة 14.8% عن الأسبوع المماثل في العام 2019 قبل جائحة كوفيد-19.
واستحوذ قطاع السفر في الإمارات، وفقاً للبيانات على نحو من 28.4% من السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط، التي من المقرر أن تشغل نحو 4.43 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 4.37 مليون مقعد في الأسبوع الماضي، وبنمو نسبته 42.6% عن الأسبوع المماثل من العام الماضي.
وبحسب البيانات، حافظت طيران الإمارات على موقعها ضمن قائمة أكبر 20 شركة طيران في العالم من حيث السعة المقعدية المجدولة، حيث بلغت السعة المقعدية المجدولة عبر رحلات الناقلة خلال الأسبوع الجاري أكثر من 1.1 مليون مقعداً.

رحلات الطيران
الإمارات
مطارات الدولة
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