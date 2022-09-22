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8.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

8.2 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية
23 سبتمبر 2022 00:48

أبوظبي (وام)

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استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة قياسية في ختام تعاملات أمس، ناهزت 8.2 مليار درهم بعد تنفيذ صفقات كبيرة علي سهم «ايبيكس للاستثمار» في سوق أبوظبي للأوراق المالية. 
وتوزعت سيولة الأسواق بواقع 7.85 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و344.3 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 1.86 مليار سهم عبر تنفيذ أكثر من 23.6 ألف صفقة. 
ووفق بيانات سوق أبوظبي، شهد سهم «ايبيكس للاستثمار» تنفيذ 14 صفقة كبيرة على عدد 1.22 مليار سهم بقيمة 5.74 مليار درهم، كما شهد سهم «حياة للتأمين» تنفيذ 3 صفقات كبيرة لعدد 56.1 مليون سهم بقيمة 19.6 مليون درهم.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.026% ليغلق عند 10072.82 نقطة مع صعود مؤشرات قطاعات المواد الأساسية بنسبة 1.17% والطاقة 1.94% والصناعة 1.99% والاتصالات 1.54%، فيما وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3433.7 نقطة. 
وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع سهم «موانئ أبوظبي» بنسبة 15% و«مليتبلاي» 4.1% و«بروج» 2.39% و«أدنوك للتوزيع» 1.85% و«ألفا ظبي» 1.15% و«أدنوك للحفر» 1.14%، و«أغذية» 0.2%. وارتفع سهم «دانة غاز» 2.94%، بعدما قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 315 مليون درهم، أي ما يعادل 4.5 فلس للسهم، وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول 21 أكتوبر 2022. 
وفي سوق دبي، تصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 130.16 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 50.9 مليون درهم، ثم «إعمار للتطوير» بنحو 35.6 مليون درهم، وارتفع «شعاع كابيتال» 1.45% و«دو» 0.84% و«تكافل الإمارات» 2.59% و«الاتحاد العقارية» 1.5% و«أمانات القابضة» 0.32%، و«تبريد» 0.31%.

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