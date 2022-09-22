«دانة غاز» تقرّ توزيع 4.5 فلس للسهم أرباحاً نقدية

الشارقة (الاتحاد)

قرر مجلس إدارة شركة «دانة غاز ش.م.ع»، أمس توزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بقيمة 315 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل 4.5 فلس للسهم وذلك عن النصف الأول من عام 2022، يتم صرفها للمساهمين بحلول 21 أكتوبر 2022.

وقال حميد جعفر، رئيس مجلس إدارة «دانة غاز»: «إن الاستمرار في توزيع الأرباح وزيادتها هو دليل واضح على ثقتنا المستمرة في أعمال الشركة، وتميز أدائها التشغيلي والمالي. لقد شهدنا خلال النصف الأول زيادة في تدفقاتنا النقدية نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، واستقرار في معدلات الإنتاج كما ركزنا على ضبط التكاليف، مما مكننا من زيادة التوزيعات النقدية المرحلية المقدمة لمساهمينا».

وكانت الشركة أعلنت سابقاً عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام 2022، حيث حقّقت صافي أرباح بقيمة 407 ملايين درهم إماراتي (111 مليون دولار أميركي) خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بزيادة قدرها 82% مقارنة بصافي الأرباح المعدلة للنصف الأول من العام 2021.