«الاتحاد للشحن» تنضم لبرنامج «بلوسكاي» الدولي

أبوظبي (وام)

كشفت شركة الاتحاد للشحن، عن مشاركتها في برنامج بلوسكاي التابع للاتحاد الدولي للشحن الجوي TIACA للمرة الأولى على مستوى شركات الشحن الجوي في الشرق الأوسط، ما يشكل خطوة جديدة في سياق جهودها لتعزيز الاستدامة.

وتُعد الاتحاد للشحن في طليعة الشركات التي تنضم إلى العمليات المباشرة لبرنامج التحقق من الاستدامة متعدد القطاعات الأول من نوعه والذي تم إطلاقه في مارس 2022 بعد اجتيازه المراحل التجريبية، كما تشارك في البرنامج شركات من قطاعات الطيران والمطارات وخدمات المناولة الأرضية والمبيعات العامة ووكلاء الخدمات.

وقال بدر آل علي مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في الاتحاد للشحن: لطالما شكلت الاستدامة ركيزة محورية لدى الاتحاد للشحن، ورغم أن الشحن الجوي يُعد أقل وسائل النقل استدامةً، إلا أنه يحقق اليوم خطوات مهمة في تطوير حلول أكثر استدامة ويستثمر في تحديث أساطيله وتعزيز كفاءة استهلاك الوقود وابتكار وقود طيران مستدام وإطلاق مبادرات لتعويض الكربون.