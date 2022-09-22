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«موانئ أبوظبي» تحقق تقدماً في تطوير محطة «سي إم إيه تيرمينالز»

«موانئ أبوظبي» تحقق تقدماً في تطوير محطة «سي إم إيه تيرمينالز»
23 سبتمبر 2022 00:50

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت مجموعة موانئ أبوظبي بتحقيق إنجاز لافت في أعمال تشييد محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، تمثل في تركيب أول قطعة خرسانية من جدار الرصيف الخاص بالمحطة يبلغ وزنها 90 طناً، وذلك خلال فعالية خاصة جرى تنظيمها بهذه المناسبة.
ويسير العمل على تطوير المحطة التي جرى الإعلان عنها في سبتمبر 2021 وفق الجدول الزمني المحدد وبميزانية إنفاق رأسمالي تقدر بنحو 3.3 مليار درهم. ومن المقرر أن تبدأ العمليات في المحطة بحلول النصف الأول من عام 2025، حيث ستتم إدارتها من خلال مشروع مشترك مملوك من قبل «سي إم إيه تيرمينالز» (بحصة 70%)، الشركة الفرعية التابعة لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الرائدة العالمية في الشحن والخدمات اللوجستية، ومجموعة موانئ أبوظبي (بحصة 30%) التي ستقوم بموجب الاتفاق بتطوير مجموعة واسعة من البنى التحتية البحرية. وستوفر هذه المحطة مركزاً إقليمياً متطوراً لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» في المنطقة.
قال سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي – قطاع الموانئ، مجموعة موانئ أبوظبي: «يشكل الإنجاز الذي نشهده اليوم نقطة تحول رئيسية في مشروع المحطة الجديدة في ميناء خليفة التي ستسهم في تعزيز أحجام التبادل التجاري، وتوفر قنوات ربط تجارية مع موانئ أخرى رفيعة المستوى بما يدعم اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة. ويعكس الرصيف الذي يبلغ طوله 1200 متر أهمية هذا المشروع الطموح الذي يعد ركناً مهماً في تأسيس مركز رئيسي لمجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية مدعوماً بأحدث الخدمات والتقنيات المتطورة».
وأضاف: «أصبح ميناء خليفة بفضل التعاون مع مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» مركزاً لثلاث من أكبر أربع شركات شحن بحري في العالم، ما يعزز من مكانتنا كمحرك رائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية».
من جانبه، قال مايكل لاند هانسين، الرئيس التنفيذي، «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»: «يتسم هذا الإنجاز بأهمية كبيرة بالنسبة لنا ولشركائنا؛ إذ يتزامن مع تواصل أعمال تطوير المحطة الجديدة التي ستوسع شبكة الشحن والخدمات اللوجستية لمجموعتنا في المنطقة. يعد ميناء خليفة مركزاً عالمياً رائداً يدعم حركة التجارة من إمارة أبوظبي وإليها».
وقال ديفيد غاتوارد، الرئيس التنفيذي للخدمات الهندسية والفنية - مجموعة موانئ أبوظبي: «تجسد هذه الفعالية التي ننظمها اليوم التقدم الملموس الذي حققناه في تطوير محطة «سي إم إيه تيرمينالز ميناء خليفة»، فإلى جانب البدء بأعمال تشييد جدار الرصيف، تشمل الأعمال البحرية الأخرى قيد الإنشاء تجهيز قطعة الأرض المخصصة للمحطة الجديدة، وتشييد حوض جديد للميناء وكاسر للأمواج، والتي تسير جميعها وفق الجدول الزمني المحدد، كما تم مؤخراً إبرام عقد خاص بتصميم وتشييد محطة طاقة فرعية باستطاعة 33 كيلوفولت. وتسهم أعمال التوسعة والتطوير المستمرة في زيادة قدرات مناولة الحاويات وتعزيز الكفاءة التشغيلية».

أبوظبي
الإمارات
موانئ أبوظبي
ميناء خليفة
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